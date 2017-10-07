Керченская переправа возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Движение паромов на Керченской переправе, временно приостановленное утром в субботу из-за тумана, возобновлено, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — говорится в сообщении

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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