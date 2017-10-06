Полпред заявил о недопустимости падения уровня жизни на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что перераспределение нефтегазовых доходов бюджета региона не должно ухудшить жизнь сахалинцев и курильчан, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и полпред Юрий Трутнев обсудили возможные потери доходов бюджета Сахалинской области в результате изменений законодательства. Трутнев подчеркнул, что при принятии любых решений ни в коем случае нельзя допустить ухудшения социального положения сахалинцев и курильчан", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство РФ намерено внести поправки в бюджетное законодательство, предусматривающие перераспределение налога на прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2". Сейчас 75% этих сумм поступает в казну Сахалинской области, 25% – в федеральную. Согласно предложению правительства, схема распределения должна стать прямо противоположной: 75% поступлений будет уходить в федеральный бюджет, остальное – области.

В пресс-службе сахалинского губернатора отметили, что Трутнев поручил министерству по развитию Дальнего Востока вместе с руководством области проанализировать ситуацию, в том числе с учетом реализации в новых условиях Федеральной целевой программы развития Курильских островов.

"Полпред поручил минфину совместно с губернатором проработать вопросы безусловной сбалансированности регионального бюджета. В первую очередь это касается таких первоочередных расходов, как зарплаты бюджетников, льготы для различных категорий жителей области. В целом обеспечение развития экономики и социальной сферы на Сахалине и Курильских островах, а также продолжение реализации ключевых проектов в рамках территорий опережающего развития", — говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что изменения в законодательстве не могут не сказаться на социально-экономическом развитии Сахалинской области, поэтому региональные власти в ближайшие дни обсудят сложившуюся ситуацию на всех уровнях. "Готовы предоставить всем профильным ведомствам все объективные данные о доходах и расходах бюджета, о тех масштабных программах и проектах, которые уже реализуются на Сахалине и Курильских островах. Только после исчерпывающих консультаций будут приниматься какие-то решения относительно будущего регионального бюджета", — приводит пресс-служба слова Кожемяко.