Литвинова хочет наказать СМИ, распространяющие слухи о ее личной жизни

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова расстроена, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и хочет в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, рассказала РИА Новости представитель Литвиновой.
"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала представитель Литвиновой.
Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись курсировали в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.
В России однополые браки запрещены в отличие от ряда западных стран.