Послание потомкам: в Новороссийске открылась выставка писем из 1967 года

НОВОРОССИЙСК, 4 окт — РИА Новости, Светлана Берило. Авторы писем из "капсулы времени" 1967 года рассказывают потомкам о своем времени, мечтают о светлом будущем, просят слетать на Марс и шлют в 2017 год сердечные приветы из революционного XX века.

Бетонное сооружение весом 10 тонн, в котором на протяжении полувека хранилась капсула с посланиями из 1967 года в 2017-й, было поднято со дна Черного моря в Новороссийске в середине сентября. Содержимое капсулы представили на специальной экспозиции в Новороссийском музее-заповеднике, которая торжественно открылась в понедельник.

Письма в будущее

В газете "Новороссийский рабочий" в январе 1967 года было опубликовано обращение к молодежи Новороссийска с призывом написать свои послания в 2017 год. Автором кампании "Послание потомкам" был литературный сотрудник "Новороссийского рабочего" Константин Подыма, создатель и капитан молодежного клуба "Шхуна ровесников".

Письма в будущее приходили в редакцию тысячами, был создан специальный штаб по их отбору. В результате были отобраны 63 послания в будущее, авторами которых стали школьники, студенты и известные личности, символы того времени. Кроме писем, в капсулу были заложены фильм о Новороссийске конца 60-х годов, плакаты и газеты.

Всего в Новороссийском музее-заповеднике представлено 297 экспонатов. Предполагается, что выставка будет открыта в течение месяца, однако музейные работники обещают продлить время работы выставки, если она будет пользоваться популярностью.

Такие же, как и мы

"Через пятьдесят лет, шагнув к вам, жму ваши руки. Давайте присядем, потолкуем, как мы в свое время любили собираться где-нибудь, у кого-нибудь и разговаривать о том, что волнует. Всегда с нами была старушка гитара, чашка кофе и добрая песня. А как у вас? Вижу, улыбаетесь, значит и у вас то же самое. Нисколько не изменились парни и девушки за 50 лет, вот разве умней стали, красивей", — обращается к юношам 2017 года автор одного из посланий.

"Хотя письма пришли к нам из другого социума, когда люди верили в светлое коммунистическое будущее… эти люди такие же, как и мы, и нас всех объединяют единые общечеловеческие ценности. Они также верили в любовь, дружбу, верность, испытывали гордость за свою родину. Они хотели простого человеческого счастья. Этим они и делились в своих письмах", — отмечает заведующая литературно-мемориальным отделом Новороссийского музея-заповедника Татьяна Рыбалко.

Авторы писем рассказывают о своем времени, пытаются дать наставления своим потомкам, мечтают.

"Я обращаюсь к тебе, мой ровесник! Если бы ты знал, как я хочу, чтобы в нашей стране были изобретены такие машины, на которых можно было бы делать прогулку на Венеру, Марс, Юпитер и другие планеты. А знаешь ты, как это здорово — делать прогулки по другим планетам, которые ты мало знаешь! Недавно был запущен советский спутник "Венера-4". Я, товарищи, думаю, что еще за 50 лет вы добьетесь того, о чем так давно мечтаю я. На планете растут города. Ученые предполагают, что на Марсе есть растительность, а если есть растительность, значит, есть и люди. Мальчик ты или девочка, я прошу тебя, исполни мою просьбу, полети на Марс, узнай, есть на Марсе люди?" — пишет в своем послании Лидия Никулина.

Мечты о коммунизме

"Пишу вам из 1967 года. Когда вы будете читать это письмо, меня, наверное, уже не будет в живых, хотя в голове моей это не совсем укладывается (как это, меня не будет?). Вы, наверное, живете при коммунизме. Интересно, придется ли вам пожить при коммунизме. Интересно, придется ли нам пожить при коммунизме? Хотя бы краешком глаза посмотреть на него", — делится со своими потомками новороссийская школьница.

Четырнадцатилетняя комсомолка Зоя Скаредина в своем послании рассказывает о себе: "У меня короткая биография и совсем нет заслуг. За свою недолгую жизнь я не совершила подвига, но в год пятидесятилетия (Октябрьской революции — ред.) я вступила в ряды ВЛКСМ. Это очень гордо и ответственно: быть комсомольцем. Я должна оправдать доверие, оказанное мне одноклассниками и миллионами людей".

А новороссийский девятиклассник из 3 "В" Владимир Вощиник своим потомкам желает хороших отметок: "…в нашем городе есть большой торговый порт. Надеюсь, что через 50 лет город наш будет такой же красивый, как и сейчас. В честь 50-летия Советской власти я обязуюсь учиться на 4 и 5. Желаю и тебе также учиться хорошо".

"…Я не знаю, каким ты будешь: может быть, как мы, может быть, совсем другим, но ты, как все дети, будешь любить мороженое и ненавидеть рыбий жир. И еще, я знаю, пусть пройдет 50 лет, но все равно на твоей груди будет алеть красный галстук, и ты будешь его носить с такой же гордостью, как носим его сейчас мы, пионеры 1967 года", — пишет пионерка Ольга Швыдкова.

Она делится: "Мы мечтаем о коммунизме, о том времени, когда можно есть бесплатно мороженое и ходить в кино, когда уроки за нас будут делать машины, а учителями станут терпеливые роботы. Ты живешь при коммунизме, при коммунизме буду жить и я, только с той разницей, что тебе будет столько лет, сколько было мне 50 лет назад…"

Встреча с собой

"Слово "будущее", "потомки" для нас звучало как "космос", что-то абстрактное. А теперь мы будто смотрим из будущего на то прошлое", — рассказывает одна из авторов писем Светлана Черная.

Сегодня она работает в порту Новороссийска инженером. А в тот год, когда она писала письмо в 2017-й, училась в шестом классе. Ей посчастливилось присутствовать при закладке капсулы. "Это было при Дворце моряков, у меня был 25 ряд и 9 место, я сохранила пригласительный", — рассказывает она.

"Нам так хотелось быть хорошими, настоящими, для нас образцом являлся Мальчиш-Кибальчиш… Нам казалось, что если день прошел без какого-то подвига, то этот день бесцельно прожит", — вспоминает Светлана.

Другому автору письма из 1967 года — Наталье Солодовник — было 16, когда она обращалась к своим потомкам. Она перечитывает свои мысли 50-летней давности и волнуется.

"Это встреча с самой собой 16-летней… Я читала свое письмо и плакала. Это была девочка восторженная, уверенная в завтрашнем дне абсолютно… где все будет ясным, все будет понятным, и я буду работать тем, кем хочу, и у меня будет хорошая семья, а наша жизнь будет интересная", — говорит она.

Свидетели величайших событий

"В год 50-й годовщины Октября мы учимся в 6-м классе. Наш класс живет интересной, содержательной жизнью. Мы — свидетели величайших событий. Мы видим, слушаем тех, кого Вам не суждено увидеть", — говорится в письме "пионерам 2017 года".

Среди тех, кто отправил свои обращения к потомкам, заслуженные люди, символы своего времени: герои Советского Союза летчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командующий Новороссийской военно-морской базой во время Великой Отечественной войны контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов.

В капсуле было и звуковое письмо — от Юрия Левитана, голос которого в Советском Союзе знали все. Второго октября ему исполнилось бы 103 года. "Разрешите познакомиться, так сказать, заочно. В силу некоторых технических причин я, к сожалению, не смогу пожать вам руку. Я — радиодиктор, Левитан Юрий Борисович, работаю вот уже 37 лет, пришел на радио 16-летним парнишкой, в 1931 году. Это были годы романтики, новизны, молодости нашей страны", — звучит известный голос.

Товарищам потомкам

В восьмиминутном аудиопослании Левитан вспоминает, с каким воодушевлением он читал для своих радиослушателей о строительстве ДнепроГЭС, о "невиданном полете Чкалова через Северный полюс", о том, как радостно звучали слова "говорит Москва".

"Но вот наступил 1941 год. 22 июня, раннее утро, я вспоминаю ранний звонок домой: "Срочно, немедленно бегом на работу". Тревожный голос. Что там могло случиться?.. 6 часов утра. У всех взволнованные суровые лица. Ничего не понимаю. Где-то рядом тихий женский плач. Война!.. И вот, дорогие товарищи потомки, в 12 часов 22 июня 1941 года на весь мир прозвучали слова: "Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские регулярные части атаковали границы Советского союза… Но как читать?.. Подходишь, бывало, к микрофону, медлишь, трудно собраться, а тут еще звонки с аппаратной: "Почему молчите? Время! Начинайте!" Включаю микрофон, а сам, честно говоря, боюсь, вдруг голос дрогнет. Как начать? Но я собираю силы. Говорит Москва!.."

Вспоминает Левитан и о радостных минутах, которые наступили в декабре 1941 года, когда наши войска перешли в контрнаступление.

"Иду по коридору, кричу: "Товарищи! Новороссийск взяли!" А мне в ответ: "А что еще?" Вам что, Новороссийска мало? Врываюсь в радиостудию, включаю микрофон, отодвигаю артиста или диктора, читаю с большим воодушевлением: "Наши войска овладели городом Новороссийск!" Или: "Наши войска начали наступление южнее Ладожского озера и прорвали блокаду Ленинграда!" Да, это было изумительное время — время наступлений наших войск… Закончилась война, наступило мирное время, наш народ залечил раны войны, наши города стали еще краше, но вечно будет жить в памяти народов великий подвиг советских людей", — говорит в своем послании Левитан.

В заключение своего обращения советский радиодиктор напутствует: "И вот, дорогие товарищи потомки, шлю вам сердечный привет из героического революционного XX века. Вспомните наше поколение добрым словом, ведь предки ваши отдавали жизни за ваше счастье и радость, не жалели сил, чтобы вам жилось хорошо. И мы уверены, что и вы с честью пронесете знамя мира, добра и коммунизма и передадите это знамя в надежные руки другим поколениям. В этом я желаю вам полного успеха".

Новую капсулу на дно моря в Новороссийске планируется заложить в этом году. Ее также откроют через 50 лет — в 2067 году.