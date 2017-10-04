Абдулатипов рассказал, чем планирует заняться после отставки

МАХАЧКАЛА, 4 окт — РИА Новости. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил РИА Новости, что после отставки планирует заняться культурными образовательными проектами.
"Я думаю, что я буду профессором где-нибудь в хорошем московском вузе, заниматься культурными и образовательными проектами. Идей много, поэтому я без дела не останусь", — сказал Абдулатипов.
Он добавил, что ждет приезда приемника. "Есть, что передать ему, потому что в республике за 4 года сделано очень много. В частности, мы удвоили валовый региональный продукт за 4 года. По-моему, редко кто может отчитываться на таком уровне. И по целому ряду показателей экономического развития мы вышли в первую десятку по РФ", — отметил Абдулатипов.
"Я думаю, Владимир Васильев со всем справится, потому что все программы разработаны, все программы действуют, мы первые в РФ начали реализовывать проектное управление, у нас разработаны пошаговые программы. Просто их нужно прослеживать, обеспечивать, подключать федеральные органы, я думаю, что у него это получится лучше, чем у любого другого", — заключил Абдулатипов.