Абдулатипов рассказал, чем планирует заняться после отставки

МАХАЧКАЛА, 4 окт — РИА Новости. Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил РИА Новости, что после отставки планирует заняться культурными образовательными проектами.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Я думаю, что я буду профессором где-нибудь в хорошем московском вузе, заниматься культурными и образовательными проектами. Идей много, поэтому я без дела не останусь", — сказал Абдулатипов.

Он добавил, что ждет приезда приемника. "Есть, что передать ему, потому что в республике за 4 года сделано очень много. В частности, мы удвоили валовый региональный продукт за 4 года. По-моему, редко кто может отчитываться на таком уровне. И по целому ряду показателей экономического развития мы вышли в первую десятку по РФ", — отметил Абдулатипов.

Экс-глава республики считает, что "будучи очень опытным человеком федерального уровня, Владимир Васильев сможет определить дополнительные и перспективные направления для развития Дагестана".

"Я думаю, Владимир Васильев со всем справится, потому что все программы разработаны, все программы действуют, мы первые в РФ начали реализовывать проектное управление, у нас разработаны пошаговые программы. Просто их нужно прослеживать, обеспечивать, подключать федеральные органы, я думаю, что у него это получится лучше, чем у любого другого", — заключил Абдулатипов.