Европейский университет в Петербурге вновь подаст заявку на лицензию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Европейский университет в Петербурге, который получил отказ от Рособрнадзора в выдаче новой лицензии на право осуществления образовательной деятельности, будет вновь подавать заявку, сообщил на встрече со студентами и преподавателями ректор вуза Николай Вахтин.

Арбитраж Петербурга в марте принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета по иску Рособрнадзора, и вуз оспорил этот судебный акт. Позднее в июле вуз сам обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании текущей образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге было прекращено, и одновременно вуз подал заявку на новую. 28 сентября в Европейский университет поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии.

"Мы будем подавать новые документы (на получение лицензии), будем пытаться устранить недостатки", — сказал Вахтин.

"Мы не оставляем надежды все-таки добиться плана А. Он состоит в том, что мы все-таки получаем лицензию, мы все-таки продолжаем работу, как учебное заведение. Мы будем подавать документы в Рособрнадзор на новую лицензию раз за разом, потому что наше дело в данном случае правое… Существует план Б, и нужно быть готовым к тому, что нам придется этот план реализовывать. Он состоит в том, что у нас в этом году не будет студентов. Европейский университет в этом случае будет работать в двух направлениях – это научно-исследовательская работа и просветительская", — отметил он.

Он напомнил, что университет должен освободить здание на Гагаринской улице. "Это здание – памятник федерального значения. Этот дворец находится в аренде на условиях охранного обязательства. Я предложил, чтобы была создана трехсторонняя комиссия, которая бы зафиксировала все элементы, находящиеся под охраной. Без такого акта я отсюда не выеду", — сказал он.

Вахтин также надеется на то, что городские власти найдут альтернативное здание для Европейского университета.

Ранее сообщалось, что вуз арендовал здание Малого мраморного дворца на Гагаринской улице, в минувшем декабре городской комитет имущественных отношений направил Европейскому университету уведомление об одностороннем отказе от исполнения арендного договора из-за нарушения условий охранного обязательства на особняк. Причиной такого решения стала, в частности, перепланировка ряда помещений исторического здания, а также установка металлопластиковых окон и кондиционеров на дворовых фасадах. В понедельник представители комитета по контролю за имуществом Петербурга оповестили Европейский университет, что вузу предлагается освободить здание до 10 октября 2017 года.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.