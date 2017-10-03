Движение пассажирских поездов на участке в обход Украины начнется 15 ноября

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке "Журавка – Миллерово" запланировано с 15 ноября, сообщает во вторник Юго-восточная железная дорога.

Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию на участке "Журавка – Миллерово" в обход Украины начали стоить в 2014 году после ухудшения отношений с этой страной. Строительные работы были завершены в августе, планировалось запустить движение осенью. Президент РЖД Олег Белозеров в сентябре сообщал журналистам, что компания планирует запустить движение в ближайшие полтора месяца: сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские. О старте грузового движения РЖД сообщили 20 сентября.

"В связи с вводом в эксплуатацию участка "Журавка – Сохрановка – Боченково" с 15 ноября 2017 г. изменяется маршрут следования пассажирских поездов: №4 Москва–Кисловодск (двухэтажный 1 раз в 3 дня)… №12 Москва–Анапа… № 30 Москва–Новороссийск… №36 С.-Петербург–Адлер (двухэтажный)… №104 Москва–Адлер (двухэтажный)… №144 Москва–Кисловодск", — говорится в сообщении.

По данным ЮВЖД, все эти поезда будут следовать по участку "Журавка – Миллерово". Также по нему будут курсировать поезда №146/202 Москва–Назрань/Адлер, №102 Москва–Адлер, №3 Кисловодск–Москва, № 11 Анапа–Москва, №29 Новороссийск–Москва, №35 Адлер–Санкт Петербург, №103 Адлер–Москва, №143 Кисловодск–Москва, №145/201 Назрань/Адлер–Москва, № 101Адлер–Москва.

Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы ЮВЖД, пока по новому участку будут курсировать поезда, следующие транзитом по территории обслуживания Юго-восточной железной дороги.