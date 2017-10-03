Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на детскую психику

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спиннеры не влияют на психику детей, но могут быть опасны из-за мелких деталей, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки.
"По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка", — заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что повышенный интерес к спиннерам носит кратковременный характер.
При этом эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка ее деталями.
Аналогичные инструкции через месяц после публикации рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.