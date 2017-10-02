Создание ТОР в Рузаевке позволит привлечь инвестиции, заявил Волков

Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 апреля 2017

Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 апреля 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Создание в Рузаевке территории опережающего развития (ТОР) станет дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения инвесторов и придаст новый импульс развитию предпринимательства, считает глава Мордовии Владимир Волков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании четырех новых территорий опережающего развития – в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях. Это, по его словам, позволит в ближайшие годы создать в четырех регионах почти 6 тысяч постоянных рабочих мест, снизить зависимость этих территорий от градообразующих предприятий и в целом улучшить там условия для жизни.

"Создание территории опережающего развития в Рузаевке будет являться дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения новых инвесторов, позволит создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию малого и среднего предпринимательства, увеличить налоговую базу", — цитирует слова Волкова его пресс-служба.

Отмечается, что в рамках заключенных соглашений на территории ТОР "Рузаевка" планируется организация производства корпусной и мягкой мебели, создание производства изделий из пластмассы для железных дорог, создание предприятия по производству добавок для кормов сельскохозяйственных животных, расширение производства пластиковых труб, строительство предприятия по производству яичных продуктов и ряд других новых производств.

"Предполагается создать 1350 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 2,5 миллиарда рублей и получить дополнительные доходы в бюджеты всех уровней в размере более 630 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

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