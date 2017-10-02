В ГД не поддержали идею штрафовать родителей за покупку детьми алкоголя

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вопросы воспитания детей лежат больше в моральной плоскости, чем в правовой, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"), отметив, что не поддерживает идею о введении штрафов для родителей, несовершеннолетние дети которых покупают алкоголь и табак.

Как сообщает RT , межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" предлагает ввести штрафы от трех до пяти тысяч рублей для родителей, если их дети покупают алкоголь и сигареты.

"Я считаю, что это вопросы больше морального плана, чем правого. Здесь, я думаю, каждый родитель заинтересован в том, чтобы его ребёнок не курил. А если ребёнок втихую начинает курить, то это не всегда по вине родителей. Это наказание без вины, поэтому я не думаю, что это правильное решение", — сказал Емельянов РИА Новости.