13:4302.10.2017
(обновлено: 13:47 02.10.2017)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более половины россиян считают, что от политических преследований в годы сталинских репрессий пострадали, прежде всего, невиновные люди, 66% полагают, что следствие по их делам вели с нарушениями закона и прав человека, следует из результатов совместного исследования ВЦИОМ и Фонда памяти.
Три четверти россиян (75%), по данным августовского опроса, знают о сталинских репрессиях, но каждый четвёртый респондент (24%) впервые услышал о репрессиях в ходе опроса.
"Мы видим, что при переходе к более старшим группам информированность растёт, а чем моложе респонденты, тем информированность меньше. Явно выражен запрос на дополнительные материалы к системе образования, литературе, кино, ко всем каналам информирования, через которые эта тема может раскрываться", — отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе презентации исследования.
По мнению 53% участников опроса, от преследований именно по политическим мотивам пострадали, в первую очередь, невиновные люди. При этом две трети (66%) респондентов полагают, что следствие по таким делам велось с нарушениями закона и прав человека.
По данным опроса, 65% россиян разделяют мнение о том, что массовые преследования были результатом сознательной и целенаправленной политики руководства страны.
Большинство респондентов (71%) считают, что сталинские репрессии носили массовый характер. Масштабы репрессий оцениваются как очень значительные — от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов человек, уточнил Федоров.
Большинство участников опроса (61%) затруднились назвать конкретные фамилии известных людей, подвергшихся репрессиям. Наиболее часто упоминались в этом ряду имена писателя Александра Солженицына, создателя первого пилотируемого космического корабля Сергея Королева, маршала Михаила Тухачевского, авиаконструктора Андрея Туполева, учёного Николая Вавилова, актёра Георгия Жженова.
Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен в августе 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) во время учебы в Тифлисской духовной семинарии. Был исключен за революционную деятельность в 1899 году.
Снимок сделан в Батумском областном жандармском управлении в 1902 году.
Начиная с 1902 года по 1913 год Сталин шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза бежал.
В 1917-1922 годах Иосиф Сталин был народным комиссаром по делам национальностей.
Одновременно с 1919 года Сталин — нарком государственного контроля, реорганизованного в 1920 году в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.
Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин и Михаил Иванович Калинин (во втором ряду в центре слева направо) среди делегатов VIII съезда РКП (б).
Иосиф Виссарионович Сталин с женой Надеждой Аллилуевой на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов.
Ленин в конце концов пересмотрел назначение Сталина на пост Генерального секретаря, и в добавлении к "Письму к съезду" от 4 января 1923 года указал: "Сталин слишком груб... Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение".
Во время Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 годов Сталин входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, был членом Реввоенсовета (РВС) Республики, членом РВС Южного, Западного и Юго-Западного фронтов.
Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин (справа) и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). 1923 год.
Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров. Последний погиб 1 декабря 1934 года при невыясненных обстоятельствах. Существует немало объяснений этого убийства: от белогвардейского теракта до сталинского приказа уничтожить опасного политического соперника.
С 1922 года Иосиф Сталин — генеральный секретарь ЦК Российской коммунистической партии.