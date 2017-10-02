Более 50% россиян считают, что в сталинских репрессиях страдали невиновные

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Более половины россиян считают, что от политических преследований в годы сталинских репрессий пострадали, прежде всего, невиновные люди, 66% полагают, что следствие по их делам вели с нарушениями закона и прав человека, следует из результатов совместного исследования ВЦИОМ и Фонда памяти.

Три четверти россиян (75%), по данным августовского опроса, знают о сталинских репрессиях, но каждый четвёртый респондент (24%) впервые услышал о репрессиях в ходе опроса.

"Мы видим, что при переходе к более старшим группам информированность растёт, а чем моложе респонденты, тем информированность меньше. Явно выражен запрос на дополнительные материалы к системе образования, литературе, кино, ко всем каналам информирования, через которые эта тема может раскрываться", — отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе презентации исследования.

По мнению 53% участников опроса, от преследований именно по политическим мотивам пострадали, в первую очередь, невиновные люди. При этом две трети (66%) респондентов полагают, что следствие по таким делам велось с нарушениями закона и прав человека.

По данным опроса, 65% россиян разделяют мнение о том, что массовые преследования были результатом сознательной и целенаправленной политики руководства страны.

Большинство респондентов (71%) считают, что сталинские репрессии носили массовый характер. Масштабы репрессий оцениваются как очень значительные — от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов человек, уточнил Федоров.

Большинство участников опроса (61%) затруднились назвать конкретные фамилии известных людей, подвергшихся репрессиям. Наиболее часто упоминались в этом ряду имена писателя Александра Солженицына, создателя первого пилотируемого космического корабля Сергея Королева, маршала Михаила Тухачевского, авиаконструктора Андрея Туполева, учёного Николая Вавилова, актёра Георгия Жженова.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен в августе 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.