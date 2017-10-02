В Петербурге полиция наградила морского котика, поймавшего нарушителя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Полицейские и сотрудники дельфинария в петербургском Купчино в понедельник утром наградили грамотой и тортом из рыбы морского котика по кличке Барик, который поймал нетрезвого нарушителя, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 сентября нетрезвый мужчина выломал дверь заднего входа и проник в дельфинарий, однако вынужден был позвать на помощь охрану, испугавшись гулявшего внутри здания морского котика.

Как сообщал РИА Новости сотрудник дельфинария, злоумышленник был зажат морским котиком в углу и звал на помощь. После того, как охранники посадили котика в вольер, был вызван наряд полиции. В отделении на нетрезвого нарушителя 1990 года рождения был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Как передаёт корреспондент РИА Новости, награждение морского котика приехали снимать несколько телеканалов. Под звук фанфар, полицейские вручили тренеру морского котика почётную грамоту, а самому герою достался торт из рыбы.

"Я очень горжусь своим Бариком за то, что он у меня такой отважный, мужественный и смелый. Я всегда знала, что он способен на что-то большее", — сказала тренер морских животных Елизавета Орлова.

По словам руководителя проекта "Цирк морских животных" Антона Брыкина, когда правоохранительные органы узнали о том, что морского котика представят к своеобразной награде, они "захотели принять в этом участие". По его мнению, полицейским "тоже понравилась эта история" и им "захотелось чего-то позитивного".

"Сам по себе он достаточно добродушный. То, что он сделал, мы сначала немножко удивились. Он очень лояльно относится к людям. Что побудило его на это — это только догадываться. Либо запах алкоголя, либо всё-таки совершенно незнакомый человек ночью на его территории", — сказал Антон Брыкин журналистам.

По его словам, северному морскому котику Барику 4 года.