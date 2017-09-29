В Совфеде предложили способ борьбы с телефонными террористами

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (173)

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Совете Федерации разработан законопроект, позволяющий решить проблему телефонных террористов, соответствующие поправки внесены ко второму чтению в Госдуме законопроекта об изменениях в законе "О связи", сообщила РИА Новости автор проекта, глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.

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В четверг глава Минкомсвязи Игорь Никифоров сообщил, что ведомство обсуждает с операторами связи возможность технического решения проблемы "телефонных террористов", которые пользуются функцией так называемой подмены номера.

"Наш законопроект предусматривает обязанность операторов связи предоставлять истинный номер звонящего абонента, его смогут получить как получатели входящих звонков, так и правоохранительные органы", — пояснила Бокова.

По её оценке, это снизит "накал действий телефонных террористов", многие из которых, зная, что их истинный телефонный номер будет известен, будут отказываться от таких звонков.

Бокова подчеркнула, что с таким законодательным предложением согласны как сами операторы связи, которые располагают достаточными техническими возможностями для его реализации, так и силовые структуры.

"Мы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оперативно рассмотреть и принять в ходе осенней сессии этот закон", — заявила она.