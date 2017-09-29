В Совфеде предложили способ борьбы с телефонными террористами

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Совете Федерации разработан законопроект, позволяющий решить проблему телефонных террористов, соответствующие поправки внесены ко второму чтению в Госдуме законопроекта об изменениях в законе "О связи", сообщила РИА Новости автор проекта, глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.
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"Наш законопроект предусматривает обязанность операторов связи предоставлять истинный номер звонящего абонента, его смогут получить как получатели входящих звонков, так и правоохранительные органы", — пояснила Бокова.
По её оценке, это снизит "накал действий телефонных террористов", многие из которых, зная, что их истинный телефонный номер будет известен, будут отказываться от таких звонков.
Бокова подчеркнула, что с таким законодательным предложением согласны как сами операторы связи, которые располагают достаточными техническими возможностями для его реализации, так и силовые структуры.
"Мы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оперативно рассмотреть и принять в ходе осенней сессии этот закон", — заявила она.