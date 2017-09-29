Глава РАН рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин создает вокруг себя атмосферу, располагающую к откровенному разговору, считает избранный во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"То поле, которое есть вокруг президента, оно очень располагает к откровенному разговору", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

При этом Сергеев отметил, что на первой встрече с президентом он решил его ни о чем не просить. "Мы в Академии наук должны показать, что мы начали действовать", — добавил Сергеев.

Во время встречи Путин говорил с Сергеевым о возможных вариантах перестройки РАН, о том, каким образом нужно будет в ней организовать работу. На одной из следующих встреч Сергеев планирует обсудить с президентом РФ исполнение майских указов, касающихся финансирования академии наук.

"Не вижу ничего страшного в том, что выполнение этих указов будет сдвинуто вправо", — отметил новый президент РАН.

Во вторник директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев победил на выборах главы РАН. В среду президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Сергеева главой РАН.