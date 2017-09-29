Белая металлургия: когда цех чище операционной

МОСКВА, 29 сен − РИА Новости, Екатерина Постникова. Цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода больше похож на элитную клинику, чем на помещение металлургического предприятия: чистый ламинированный пол, цветы в кадках, работники − и те все в белом. Нет ни огня, ни дыма, ни пыли. Так в российской промышленности начинает работать концепция Белой металлургии, цель которой − преображение рабочей среды.

© Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода © Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода

Кроме "Высоты 239", ЧТПЗ запустил еще три современных комплекса: "ЭТЕРНО" в Челябинске, Финишный центр и "Железный Озон 32" в Первоуральске. В этих "белых" цехах компания реализует новую корпоративную политику. "За основу нашей производственной системы и философии мы взяли идеи японской компании Toyota, − говорит управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Группу ЧТПЗ, Алексей Дронов. − Она состоит из пяти элементов: безопасность сотрудников и окружения, четкие технологические инструкции, соответствующее оборудование, собственная подготовка кадров и непрерывное самосовершенствование. Наши работники должны делать свою работу чуть лучше, чем вчера, и чуть лучше, чем их просят".

© Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Цех "ЭТЕРНО" Челябинского трубопрокатного завода © Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Цех "ЭТЕРНО" Челябинского трубопрокатного завода

Средняя зарплата сотрудника по предприятию составляет 40 200 рублей. Александру Литвиненко 23 года, и на должности начальника службы промышленной автоматизации он получает зарплату не меньше, чем ведущий менеджер банка или хороший веб-дизайнер. Работу электромонтера он получил, еще будучи студентом. Во время учебы он участвовал в соревнованиях ассоциации рабочих профессий WorldSkills, благодаря чему на него обратили внимание в ЧТПЗ. "У студентов в начале обучения есть мнение, что металлургический завод − это черная спецовка и грязные руки, − говорит Александр. − Однако, побывав на практике, они видят, что на самом деле это высокотехнологичное производство, что сам завод, словно живой организм, постоянно меняется и что здесь нет серой монотонной работы".

© Фото : Из группы Вконтакте "Будущее Белой металлургии" Александр Литвиненко на международной выставке "ИННОПРОМ" и председатель правления госкорпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс © Фото : Из группы Вконтакте "Будущее Белой металлургии" Александр Литвиненко на международной выставке "ИННОПРОМ" и председатель правления госкорпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс

Холдинг ЧТПЗ на базе Первоуральского металлургического колледжа запустил образовательную программу "Будущее Белой металлургии", на которую школьники могут поступить после девятого класса. Будущие машинисты и сварщики учатся два с половиной года, специалисты по обработке металлов, монтажу и обслуживанию оборудования − почти четыре года. После выпуска никаких обязательств перед компанией у студентов нет − могут сами выбрать идти работать на завод или в любое другое место.

© Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Занятие в образовательном центре ЧТПЗ по программе "Будущее Белой металлургии" © Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Занятие в образовательном центре ЧТПЗ по программе "Будущее Белой металлургии"

Валерии Прокудиной 20 лет. В этом году она окончила Первоуральский металлургический колледж по специальности "Обработка металлов давлением". "В девятом классе мне надо было выбрать: остаться в школе или уйти в колледж. Я выбрала второе. Тогда как раз начала развиваться программа "Будущее Белой металлургии", да и само название − Белая металлургия − звучит красиво, − рассказывает Валерия. − Есть мнение, что те, кто уходит после девятого класса, просто бегут от ЕГЭ. В моем случае было не так: в школе я училась без "троек", и отпускать меня не хотели". Сейчас девушка учится на заочном отделении Уральского федерального университета имени Ельцина в Екатеринбурге и стажируется в родном колледже. "Многие ребята после учебы поступают в Екатеринбург, получают высшее образование и параллельно работают на заводе", − рассказывает Валерия.

© Фото : Из личного архива Валерии Прокудиной Студенты Первоуральского металлургического колледжа в цехе "Высота 239" © Фото : Из личного архива Валерии Прокудиной Студенты Первоуральского металлургического колледжа в цехе "Высота 239"

Промышленность сталкивается с критической нехваткой кадров: в стране переизбыток юристов, экономистов, журналистов, но никак не профессиональных рабочих. По данным Росстата, за пять лет число работников металлургии снизилось на 5% − до 926 000 человек в 2015 году, даже несмотря на то, что средние зарплаты сотрудников выросли на треть. На металлургических заводах число выбывших сотрудников превышает число поступающих на работу: в 2015 году эта разница составила аж 20 000 человек. Люди уходят в медицину, сферу обслуживания, экономику и финансы. По сравнению с обрабатывающей промышленностью хуже дела обстоят только в сельском хозяйстве.

© Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Цех Финишного центра Первоуральского новотрубного завода © Фото : Пресс-служба ЧТПЗ Цех Финишного центра Первоуральского новотрубного завода

По данным того же Росстата, за 15 лет количество организаций, готовящих квалифицированных рабочих, сократилось в пять раз: к 2015 году их осталось всего 747. Поэтому компании стараются самостоятельно обеспечить себя кадрами: вкладывают средства в образование и создают для студентов максимально выгодные условия с тем, чтобы потом заполучить молодых специалистов к себе на завод. Российские крупные металлургические компании стали создавать собственные "кузницы кадров". Схема, когда компании внедряют свои программы и создают собственные образовательные центры, очень похожа на советскую систему, при которой техникумы и училища были привязаны к госпредприятиям и обеспечивали их работниками.

© Фото : Пресс-центр ЧТПЗ Студенты программы "Будущее Белой металлургии" около образовательного центра при ПНТЗ © Фото : Пресс-центр ЧТПЗ Студенты программы "Будущее Белой металлургии" около образовательного центра при ПНТЗ

Илье Растегаеву 24 года. На Первоуральском новотрубном заводе он работает с 2013 года и параллельно получает высшее профессиональное образование в Екатеринбурге. "Мне нравилось в колледже: квалифицированный персонал, местоположение рядом с домом, хорошие библиотеки и компьютерные классы, много спортивных мероприятий. С началом программы "Будущее Белой металлургии" в здании сделали ремонт, построили новый корпус при заводе, пришли новые преподаватели", — вспоминает Илья. В Первоуральске, кроме колледжа, альтернатив особо нет: многие школьники либо уходят после девятого класса, либо после школы уезжают в Екатеринбург. "Проблем с абитуриентами у колледжа нет", — рассказывает Илья.

© Фото : Пресс-центр ЧТПЗ Занятие в образовательном центре ЧТПЗ по программе "Будущее Белой металлургии" © Фото : Пресс-центр ЧТПЗ Занятие в образовательном центре ЧТПЗ по программе "Будущее Белой металлургии"

Большинство цехов ЧТПЗ работают еще с советских времен, построенных "с нуля" комплексов пока четыре. Выпускникам предстоит работать именно там. Сегодня из 545 выпускников образовательного центра на заводе трудятся около 250 человек.

Идея создать собственные образовательные центры прижилась и на других предприятиях: уральский металлургический компания УГМК в 2013 году отстроила в Верхней Пышме (Свердловская область) собственный частный университет. Студенты из 15 маленьких российских городов, где есть предприятия УГМК, приезжают учиться в Верхнюю Пышму с тем, чтобы потом продолжить работу в компании в новом качестве. УГМК сотрудничает с государственными институтами − например, с тем же УрФУ, который готовит выпускников по более широкому спектру специальностей.