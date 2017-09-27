Нижегородцев попросили не участвовать в незаконном митинге Навального

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В главном управлении МВД по Нижегородской области призвали жителей воздержаться от участия в несогласованном митинге Алексея Навального 29 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Полицейские предупредили о возможных провокациях и угрозе безопасности, а также обратились к организаторам акции и указали на то, что проведение незаконных митингов влечет за собой ответственность.

В прокуратуре области мероприятие назвали прямым нарушением закона и подчеркнули, что примут меры для пресечения массовых беспорядков.

Ранее мэрия Нижнего Новгорода уведомила Алексея Навального о невозможности проведения митинга 29 сентября, при этом на ближайшие дни акции его сторонников согласованы в Оренбурге и Архангельске.