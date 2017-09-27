Совфед запросит у Росавиации информацию о ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Совет Федерации поручил комитету по соцполитике и экономической политике направить запрос в Росавиацию с просьбой разъяснить ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая оказалась на грани банкротства и не смогла выполнить свои обязательства перед пассажирами.
"Основной вопрос к Росавиации: компанию лихорадило уже давно, она должна была вмешаться. Почему Росавиация не приняла меры, допустила массовую продажу билетов?", — сказала Матвиенко в среду в присутствии замглавы Минтранса Валерия Окулова.
По ее мнению, вероятно, в ситуацию нужно было вмешаться раньше и создать условия для оздоровления деятельности "ВИМ-Авиа".
11.5%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
34.9%Соотношение цены и качества услуг
25.5%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
28.1%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
Она полагает, что нужно посмотреть системно на происходящее в этой отрасли, иначе будет снижена конкурентоспособность, понизится качество перевозок. "Какие системные проблемы, что государство должно сделать, какую оказать поддержку, чтобы сохранить эту отрасль", — заключила спикер.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".