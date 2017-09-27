Совфед запросит у Росавиации информацию о ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Совет Федерации поручил комитету по соцполитике и экономической политике направить запрос в Росавиацию с просьбой разъяснить ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая оказалась на грани банкротства и не смогла выполнить свои обязательства перед пассажирами.

Инициатором такого обращения выступал спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что соответствующие органы должны разобраться, что происходит с компанией, узнать, выводились ли средства.

"Основной вопрос к Росавиации: компанию лихорадило уже давно, она должна была вмешаться. Почему Росавиация не приняла меры, допустила массовую продажу билетов?", — сказала Матвиенко в среду в присутствии замглавы Минтранса Валерия Окулова.

По ее мнению, вероятно, в ситуацию нужно было вмешаться раньше и создать условия для оздоровления деятельности "ВИМ-Авиа".

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"Вы посмотрите, что творится в аэропортах, — женщины, дети находятся там (в ожидании рейса) без еды, без воды. Если нужны какие-то законодательные акты, давайте их примем", — обратилась Матвиенко к коллегам.

Она полагает, что нужно посмотреть системно на происходящее в этой отрасли, иначе будет снижена конкурентоспособность, понизится качество перевозок. "Какие системные проблемы, что государство должно сделать, какую оказать поддержку, чтобы сохранить эту отрасль", — заключила спикер.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".