МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову рано или поздно придется сотрудничать с властями тех или иных стран, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

"Про Дурова отвечу сразу, вот меня сегодня спрашивали, я еще полтора года назад говорил… он в силу ряда причин будет сотрудничать с государством", — сказал Клименко журналистам.

В июне он говорил, что рано или поздно Дуров будет сотрудничать с государствами, либо его мессенджер как ресурс умрет. Ни одно государство в мире, по его словам, не потерпит на своей территории анонимных источников.

В среду Дуров написал на свой странице во "ВКонтакте, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении антитеррористического пакета — "закона Яровой". Протокол, по его словам, может привести к судебным процессам.

К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый – извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. В нем на составление приглашается законный представитель. Второй документ – копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Во вторник иранское агентство ISNA сообщило, что власти Ирана завели уголовное дело в отношении Дурова в связи с тем, что мессенджер в стране популярен среди членов группировки "Исламское государство" *, а также используется в целях торговли людьми, наркоторговли и для распространения детской порнографии. Дуров, в свою очередь, заявил, что удивлен этим известием. Он отметил, что мессенджер активно блокирует террористов и порнографический контент в Иране.

*Террористическая организация, запрещенная в России