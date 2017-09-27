МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой", сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Так, согласно сообщению на странице Дурова, ФСБ составила на компанию протокол, который может привести к судебным процессам.

"Ниже – документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый – извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. В нем на составление приглашается законный представитель. Второй документ – копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.