Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отменила рейсы из Петербурга в Анталью и Пекин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Анталью и Пекин из Петербурга отменены во вторник, следует из информации онлайн-табло аэропорта "Пулково".

Отменены два рейса в Анталью, один на 3.55, второй на 14.50. Рейс в Пекин должен был отправиться во вторник в 14.10.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. В понедельник было принято решение о приостановке деятельности компании "ВИМ-Авиа" и прекращении выполнения рейсов авиаперевозчика. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

По данным Генпрокуратуры, всего с января по август с задержкой свыше 2 часов выполнено 1020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов. В сентябре авиакомпания вновь допустила массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, в том числе из труднодоступных районов.