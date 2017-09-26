Сенатор Горячева возмутилась "сверхвысокими" ценами в столовой Совфеда

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сенатор Светлана Горячева на заседании комитета по регламенту возмутилась "сверхвысокими" ценами и качеством питания в столовых Совета Федерации.

"По сверхвысоким ценам нам продают полуфабрикаты, котлеты, которые можно купить в любой забегаловке. А нам их продают сверхдорого", — заявила она.

Во вторник в столовой Совфеда котлета из судака по-российски с грибами продаётся за 152 рубля.

Зампред комитета по регламенту Владимир Полетаев поддержал возмущение коллеги и сообщил, что комитет прорабатывает сейчас вопрос о подписании соглашения с комбинатом питания управления делами президента. В этом соглашении, по его словам, будут прописаны все вопросы — режим работы столовых, ассортимент, цены и тому подобное.