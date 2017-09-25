"ВИМ-авиа" задержала 28 рейсов на прилет и вылет из "Домодедово"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Двадцать восемь рейсов компании "ВИМ-авиа" задержаны на прилет и вылет из международного аэропорта "Домодедово", свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
"Домодедово" является базовым аэропортом авиакомпании.
Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Осенью задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку также начали прокуратура и Следственный комитет.
По данным Генпрокуратуры, "ВИМ-Авиа" за восемь месяцев задержала 12% рейсов.