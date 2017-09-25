В Совфеде заявили о попытках привлечь молодежь к протестным акциям в России

Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции протеста. Архивное фото

Молодые люди на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции протеста. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета отмечает попытки привлекать молодежь к протестным акциям.

"Беспокоят активные попытки привлечь молодежь, попытки подготовки кадров для организации протестных акций с участием молодежи", — заявил сенатор Игорь Чернышенко на заседании комиссии в понедельник.

Кроме того, члены комиссии Совфеда выражают обеспокоенность в связи с привлечением в ряд российских вузов лекторов из стран НАТО, при этом речь на таких лекциях может идти о внешнеполитических процессах.

Сенатор также полагает, что в период подготовки и проведения президентских выборов в России усилия западных стран на избирательные процессы в РФ "будут усиливаться".