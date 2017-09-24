Группу японцев, задержавшихся на Кунашире, хотят отправить на родину морем

НАКАСИБЭЦУ, 24 сен — РИА Новости. Группа японцев, задержавшихся из-за непогоды на Кунашире, может быть отправлена в Японию морским путем, сообщили РИА Новости сотрудники авиакомпании "Аврора", которая чартерным рейсом доставила на южные Курилы бывших их жителей для посещения могил предков.
"Сейчас рассматривается возможность возвращения части группы с Кунашира кораблем обратно в Японию", — сообщил сотрудник "Авроры", пожелавший остаться неназванным.
По его словам, остальная часть, которая находится в Южно-Сахалинске, возможно, прилетит напрямую в Накасибэцу на Хоккайдо.
Нынешний чартерный авиарейс был организован впервые для посещения могил предков бывших жителей Кунашира и Итурупа, но не был первым в истории авиаперелетов на южные Курилы. В 2000 году тоже из Накасибэцу был совершен полет, в котором принимал участие известный японский политик Мунэо Судзуки, который выступает за улучшение отношений двух стран.