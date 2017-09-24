Группу японцев, задержавшихся на Кунашире, хотят отправить на родину морем

НАКАСИБЭЦУ, 24 сен — РИА Новости. Группа японцев, задержавшихся из-за непогоды на Кунашире, может быть отправлена в Японию морским путем, сообщили РИА Новости сотрудники авиакомпании "Аврора", которая чартерным рейсом доставила на южные Курилы бывших их жителей для посещения могил предков.

Накануне из Накасибэцу самолет "Авроры" доставил группу из 70 японцев на Кунашир, где бывшие жители островов разделились и часть ее отправилась на Итуруп. Из-за непогоды самолет не смог вернуться на Кунашир, чтобы забрать остальных, и был перенаправлен в Южно-Сахалинск.

"Сейчас рассматривается возможность возвращения части группы с Кунашира кораблем обратно в Японию", — сообщил сотрудник "Авроры", пожелавший остаться неназванным.

По его словам, остальная часть, которая находится в Южно-Сахалинске, возможно, прилетит напрямую в Накасибэцу на Хоккайдо.

Два года назад на этом острове построен новый аэропорт. Но на Итурупе нет пограничного и таможенного поста, а на Кунашире посты есть, но аэропорт не оснащен современными средствами.

Нынешний чартерный авиарейс был организован впервые для посещения могил предков бывших жителей Кунашира и Итурупа, но не был первым в истории авиаперелетов на южные Курилы. В 2000 году тоже из Накасибэцу был совершен полет, в котором принимал участие известный японский политик Мунэо Судзуки, который выступает за улучшение отношений двух стран.