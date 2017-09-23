МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. МВД России предлагает обязать водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток или условиях ограниченной видимости, ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства РФ, изменяющий ПДД, сообщает в субботу пресс-центр МВД РФ.

"МВД России подготовлен проект постановления правительства,… которым предлагается дополнить ПДД РФ новым пунктом 2.3.4. В соответствии с этим пунктом водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа", — говорится в сообщении.

Указанное нововведение, как следует из релиза МВД, обусловлено статистическими данными.

"Количество наездов на водителей транспортных средств, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, в отношении которых обязанность использовать предметы со световозвращающими элементами в тёмное время суток вне населённых пунктов не установлена, возросло. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении.

В большинстве случаев, по данным МВД, такие участники дорожного движения находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить ДТП. В ведомстве также отметили, что подобное требование обязательно во многих европейских странах, и положительный опыт этих стран подтверждает целесообразность нововведения.

"Проект постановления правительства Российской Федерации в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", — заключили в МВД.