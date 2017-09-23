В Петербурге открылся первый в России центр протонной терапии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Первый в РФ Клинический центр протонно-лучевой терапии начал работать в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, принимать пациентов на лечение центр начнет через 1-1,5 месяца, сообщил журналистам председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер.
Столпнер отметил, что в настоящее время работает диагностическое отделение центра. В частности, начат прием пациентов врачами-онкологами, проводятся исследования пациентов на компьютерном и магнитно-резонансном томографах последнего поколения. Идет также подготовка больных непосредственно к лечению методом протонной лучевой терапии: изготавливаются средства фиксации — маски и матрасы, разрабатываются индивидуальные планы лечения первых пациентов.
Как сообщалось ранее, объем инвестиций в создание центра протонно-лучевой терапии составил 7,5 миллиарда рублей. Соглашение о государственно-частном взаимодействии между правительством Петербурга и МИБС было подписано в июне 2015 года. Город выделил под строительство центра земельный участок площадью 6,5 гектара в Приморском районе, включил в адресную программу на 2017 год строительство подъездной дороги к центру.
В субботу Центр протонно-лучевой терапии посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Потребность в России в протонной терапии оценивается до 25-35 тысяч человек ежегодно. Из них от 400 до 3 тысяч это дети.
После выхода на проектную мощность Центр протонно-лучевой терапии в Петербурге сможет принимать до 800 человек ежегодно. Предполагается, что не менее половины потока пациентов составят дети.