МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" "Кольщик" был номинирован на премию UK Music Video Awards сразу в нескольких категориях, сообщается на сайте британской премии.

В категории "Лучшее иностранное альтернативное видео" 2017 года за награду с "Ленинградом" поборются американский музыкант Бек с клипом Up All Night, ливанская рок-группа "Машру Лейла" с видео Roman, исполнитель Peder с Shadows Of My Mind, французский дуэт Polo & Pan и их Coeur croisé, а также австралийские электронщики The Avalanches и их видео Subways.

Также "Кольщик" был номинирован в категориях "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты в видео".

Результаты станут известны на церемонии 26 октября в лондонском концертном зале Roundhouse. Премия UK Music Video Awards вручается ежегодно в более чем 30 категориях.