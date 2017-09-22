Жириновский предложил штрафовать болеющих и игнорирующих прививки депутатов

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов сделать прививки от гриппа, а тех, кто проигнорировал вакцинацию и заболел, штрафовать за небрежность к своему здоровью.

"Я убедительно прошу всех сделать прививки. Из трех штаммов один самый страшный – свиной грипп. У нас медицинский пункт, фракция ЛДПР в полном составе сделала, у нас нет больных. Если появятся больные депутаты, давайте и зарплату высчитывать у них за их, так сказать, небрежность к своему здоровью", — заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы в пятницу.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов ответил на предложение Жириновского советом закаляться.

"Надо понять, что много случаев тогда, когда делают прививки против гриппа, у людей случаются проблемы. Я 27 лет в парламенте, никогда прививок не делал… Рекомендую обливаться холодной водой зимой и летом, минуту бегаешь по улице, два ведра с водой, на солнце поворачиваешься и говоришь "дай здоровья мне и друзьям", — сказал Харитонов, отвечая Жириновскому.