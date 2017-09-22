Число амурских тигров в Приморье достигло около 460 особей

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Численность амурских тигров, живущих в Приморье, достигла около 460 особей, сообщил губернатор края Владимир Миклушевский.
По его словам, популяция этих хищников в целом на Дальнем Востоке России увеличилась до 550 особей благодаря природоохранным мероприятиям.
В июле власти Хабаровского края сообщали, что в регионе обитают около 100 тигров, что в полтора раза больше, чем 10 лет назад.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.