Число амурских тигров в Приморье достигло около 460 особей

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Численность амурских тигров, живущих в Приморье, достигла около 460 особей, сообщил губернатор края Владимир Миклушевский.

"Глава региона отметил, что амурский тигр является символом и достоянием Приморского края. Ведь самая большая популяция этого хищника – в Приморье, ученые насчитывают около 460 особей", — говорится в сообщении администрации края.

По его словам, популяция этих хищников в целом на Дальнем Востоке России увеличилась до 550 особей благодаря природоохранным мероприятиям.

В июле власти Хабаровского края сообщали, что в регионе обитают около 100 тигров, что в полтора раза больше, чем 10 лет назад.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.