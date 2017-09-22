Родители против буллинга: что делать, если ребенка травят в школе

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Новости о жестокости школьников по отношению к другим уже мало кого удивляют, а должны бы. Из самых последних — ужасный случай, произошедший в Пермском крае.

В социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, где группа подростков издевается над школьницей. На записи видно, как они пинают девочку, поджигают ей волосы, ругаются матом. Та просит их прекратить и плачет. Сейчас эту шокирующую видеозапись проверяют полицейские города Березники.

Подобными видео, впрочем, интернет давно переполнен, но чаще всего дело ограничивается возмущенными комментариями пользователей, и лишь некоторые из подобных историй доходят до суда.

Еще одна проверка началась в Москве — и тоже из-за жестокого видео с участием школьников. В интернете были размещены кадры, на которых ученики Центра содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" (детский дом № 18) бьют друг друга палкой. При этом, по данным московского Департамента труда и соцзащиты, на спортивной площадке, где была драка, находились трое воспитателей, которые не отреагировали на происходящее. В результате уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой была инициирована проверка детского дома.

"Что касается бездействия воспитателей, учителей и любых должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение порядка в школе, то их действия могут быть квалифицированы по статье №293 УК РФ "Халатность", — говорит председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. — Как правило, дело по статье №293 возбуждается следом за возбуждением дела об издевательствах над ребенком".

По словам юриста, родители пострадавших могут обратиться в правоохранительные органы и в случае, когда есть видеодоказательства, и в случае, когда их нет. Однако стоит учитывать, что если на теле ребенка есть некие повреждения, то стоит сначала обратиться в медицинскую организацию, чтобы их зафиксировать.

"Если же следов насилия нет, а ребенок молчит, то добиться возбуждения уголовного дела будет сложно, — считает Олег Сухов. — Тогда лучше всего обратиться к детскому психологу: он сможет потом подтвердить жалобы ребенка на насилие".

В случае причинения какого-либо вреда стоит писать заявление в полицию — чем больше таких заявлений, тем больше шансов, что будут приняты меры, считают специалисты.

Безусловно, истории с жестокими издевательствами и записью избиения на видео все-таки встречаются гораздо реже, чем привычная школьная травля: наверное, в каждом классе за 11 лет обучения найдутся дети и подростки, оскорбляющие слабых или хамящие учителям.

Травля может быть вообще неявной, практически невидимой: игнорирование одноклассника, отказ с ним общаться — тоже агрессивное и оскорбительное поведение, которое может задеть и обидеть не меньше ссор и драк.

Узнав, что ребенка травят или что ему, к примеру, объявляют негласный бойкот, родителям нужно сразу включаться в решение этой проблемы — чем раньше, тем лучше. И не стоит оправдывать свое бездействие нежеланием идти на некий потенциальный скандал: ведь кто, если не родители, в первую очередь должны быть заинтересованы в защите своих детей?

Как действовать родителям

О проблемах ребенка в школе родители могут узнать последними — все зависит от того, есть ли в семье доверие, внимание друг к другу, достаточно ли времени уделяют родители своим детям. Если поведение ребенка изменилось, если он стал замкнутым и молчаливым или нервным, бурно на все реагирующим, — это повод срочно с ним откровенно, но аккуратно поговорить.

Следующий шаг — разговор с классным руководителем и руководством школы. Учителя должны (именно — должны) разобрать эту ситуацию и обязательно связаться с родителями обидчика.

"Наш 10-летний сын — чуткий ребенок, — рассказывает Александра, актриса одного из известных московских театров. — Он много читает, способный, когда он что-то волнующее вспоминает, то может даже расплакаться. Некоторые одноклассники его регулярно оскорбляли, высмеивали, били. Или могли надеть ему на голову грязные использованные бахилы и записать все это на видео. Иногда фотографировали тайком и выкладывали снимки "ВКонтакте".

Александра с мужем как могли пытались помочь сыну, обсуждали с ним его проблемы, обращались за помощью к учителям и психологам, но в результате пришлось менять школу, и не одну."Учителям, руководству школы очень важно суметь достучаться до родителей обидчиков. Чаще всего совсем уж отъявленные хулиганы — все-таки из неблагополучных семей, — считает Константин Ольховой, много лет проработавший психологом-психиатром в московской школе для детей с девиантным поведением. — В полиции есть ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних), а при районных управах — КДН (комиссии по делам несовершеннолетних), туда может обратиться школа, туда могут обратиться родители жертвы травли, если все меры педагогического и административного воздействия в школе уже использованы. После чего хулиган ставится на учет, а позже можно завести уголовное дело, могут быть выписаны штрафы его родителям".

Однако, по словам психолога, надо понимать, что встречаются дети, которые из-за особенностей психики неуправляемы. В этом случае уже просто воздействием на его родителей и обращением в КДН проблему не решить: нужно обращаться к специалистам-психиатрам.

Что должны делать учителя

"Раньше практически в каждом округе Москвы были спецшколы для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением. Насколько я знаю, большинство из них сейчас закрыты, — рассказал Константин Ольховой. — В этих спецшколах многие ученики адаптировались, с ними работали опытные педагоги".

Со школьной травлей в каждой стране, точнее даже в каждой отдельной школе, борются по-своему. Очень многое зависит от руководства учебных заведений. Где-то проводятся специальные занятия, на которых школьники сами откровенно рассказывают о проблемах в классе и пытаются их вместе с учителем решить. Где-то директор обязательно встречается с родителями, при этом администрация школы может занимать очень жесткую позицию по отношению к ученикам, которые травят и оскорбляют других.

Но абсолютно очевидно, что подобной профилактикой школьного буллинга (травли) нужно заниматься с самого начала обучения, потом будет просто поздно. При этом психологическая помощь нужна не только жертве, но и зачинщикам.

"С психологической точки зрения можно сказать, что в России, к сожалению, распространена культура насилия, — считает психолог, владелец международной консалтинговой компании Ольга Юрковская. — Агрессия — один из способов самоутверждения. Найти подход к хулигану может только опытный педагог, который предложит ученику другой способ самоутвердиться. Необходимо найти хоть какое-то занятие, которое позволило бы подростку чувствовать себя значимым".

Чаще всего, по мнению Ольги Юрковской, проблемные дети живут в неблагополучных семьях, где сами сталкиваются с насилием, или в семьях, где на них оказывают слишком сильное давление.

"На таких детей обычно влияет жесткое воздействие со стороны взрослого. Для этого можно попросить поговорить с ребенком, например, знакомого полицейского", — считает Юрковская.

Естественно, подросткам, для которых агрессия уже стала нормой жизни (и в семье, и в соцсетях, и, допустим, в кино), объяснять, что обижать и оскорблять одноклассников недопустимо, — чрезвычайно трудно, но возможно.

"Надо четко понимать, что конфликт "учитель-ученик" заведомо не равноценен. Потому что с одной стороны мы имеем в виду ребенка, который еще не умеет себя вести, а с другой стороны конфликта — человек с высшим педагогическим образованием, который вообще-то возрастную психологию и педагогику должен был изучать, — рассказывает психолог-психиатр Константин Ольховой. — Если у него не хватает педагогического ресурса, то он может обратиться для начала за помощью к завучу, к коллегам (тот же самый педсовет), директору и только потом — в КДН или полицию".

Если педагог помнит, что перед ним — плохо воспитанный ребенок с иным жизненным опытом, ему сразу становится намного легче общаться с таким учеником, — считает психолог. Но как только педагог обижается — он проиграл автоматически.

"Меры принимать надо, — считает Константин Ольховой. Вспомним, к примеру, что Антон Семенович Макаренко, гениальный педагог, работал с совершенно отмороженными, извините, беспризорниками, но хотел и умел выстраивать с ними отношения. Стоит перечитать, как ему это удавалось".