В Красноярске увеличивается палаточный лагерь протестующих дольщиков

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Количество палаток, которые устанавливают обманутые дольщики перед зданием администрации красноярского губернатора, выросло до шести, сообщила РИА Новости представитель инициативной группы Евгения Хрипля.
"Сейчас на площади 30 человек, люди прибывают. Начинали мы всего с четырех. Сейчас люди размещаются в шести палатках", — сказала Хрипля.
По информации пресс-службы краевого правительства, утром в четверг представители исполнительной и законодательной власти региона встретились с дольщиками. Депутаты горсовета Красноярска предложили принять законопроект, который может помочь при поддержке проблемных строек. Однако представители дольщиков и заксобрания выразили сомнения в действенности предложенного проекта. На встрече было решено проработать вопрос более детально — 28 сентября в заксобрании состоится очередная встреча, где в документ будут внесены предложения краевых профильных ведомств, депутатов и дольщиков.
Спустя сутки проживания в палатках дольщики добились встречи в правительстве https://t.co/pNRLPAVSMx pic.twitter.com/GazwU3J4xx— НГС.КРАСНОЯРСК (@top_ngs_news24) 21 сентября 2017 г.