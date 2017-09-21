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Общество

От поисковика до беспилотника: "Яндекс" празднует двадцатилетие

13:1821.09.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛоготип компании ЯндексЛоготип компании Яндекс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Яндекс", одна из самых технологичных компаний России и интернет-гигантов Европы, на этой неделе празднует 20-летие — 23 сентября 1997 года была представлена поисковая система Yandex.ru.

Сейчас поисковик обрабатывает до 10 тысяч запросов в секунду, оформляет 25 заказов в минуту, составляет 480 миллионов маршрутов в месяц, рассказывает о погоде, пробках и переводит почти на сто языков мира.

При этом компания не стоит на месте и разрабатывает новые технологии. В частности, "Яндекс" с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В конце мая интернет-компания выпустила ролик, который демонстрирует работу инженерного прототипа беспилотного автомобиля.

В четверг "Яндекс" планирует показать прототип автомобиля президенту РФ Владимиру Путину в рамках его визита в офис компании.

История успеха

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин посетит московский офис "Яндекса"
История "Яндекса" началась еще в начале 1990-х годов: ее создатели работали в небольшой компании, в которой создавали информационно-поисковые программы.

В 1993 году они придумали название, а сама компания "Яндекс" появилась в 2000 году. Среди основателей Аркадий Волож, Илья Сегалович, Елена Колмановская и другие.

В далеком 2000-м команда "Яндекса" насчитывала 25 человек, а все данные помещались на одном сервере. В настоящее время офисы и представительства компании расположены в восьми странах, в том числе США, Китае, Европе. В них работают свыше 7 тысяч человек.

Стоит отметить, что российский поисковый портал появился на год раньше, чем Google. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в августе 2017 года составила 56,2% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар"). В июне, по данным Liveinternet, поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%. По данным Mediascope, сервисами интернет-компании пользуется около 92% аудитории интернета в российских городах с населением от 700 тысяч человек.

Основной доход российская компания получает от продажи контекстной рекламы — объявлений о продаже товаров и услуг, которые человек искал в поиске. Первый контекстный баннер запустила в 1998 году. В 2002 году "Яндекс" стал самоокупаемым.

В мае 2011 года было проведено размещение акций на американской фондовой бирже NASDAQ, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Капитализация компании составляет более 10 миллиардов долларов. Консолидированная выручка "Яндекса" во втором квартале по US GAAP составила 22,1 миллиарда рублей (рост на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Скорректированная чистая прибыль выросла на 2% — до 4 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве

Умный поиск

Социальная сеть
© Fotolia / Vege
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Летом 2017 года "Яндекс" представил новый поисковый алгоритм, который ищет подходящие веб-страницы не по ключевым словам, а по смыслу.

Таким образом, поиск учится "понимать", что человек имеет в виду, когда вбивает запрос. Поисковик определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч.

Почти все сервисы "Яндекса" используют машинное обучение. В 2009 году компания разработала и внедрила собственный метод машинного обучения — Матрикснет. Для того чтобы сервисы могли правильно работать, Яндекс использует десятки тысяч серверов обработки и хранения данных. Самые первые два сервера интернет-компании стояли под ногами у первого системного администратора.

Кроме рядовых граждан технологиями "Яндекса" пользуются сторонние компании для проведения научных исследований, в том числе в области ядерных разработок и геологоразведки.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТапочки с символикой компании "Яндекс"
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тапочки с символикой компании "Яндекс"

Новые задачи

Логотип компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Источник: "Яндекс" покажет Путину прототип своего беспилотного автомобиля
По мнению экспертов, в ближайшее время перед "Яндексом" стоит задача принять активное участие в переводе российской экономики на новые технологичные рельсы.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что будущее российской экономики — за развитием цифровой сферы, для которой нужна гибкая нормативная база. Также, по его словам, власти окажут господдержку компаниям в сфере IT, деятельность которых имеет межотраслевой эффект.

Власти РФ должны оказывать поддержку таким IT-гигантам, как "Яндекс", и будут находиться в тесном диалоге с компанией с целью решения актуальных проблем отрасли и обеспечения кибербезопасности, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, поддержка подобных компаний государством является важным направлением в построении цифровой экономики

Главной задачей для "Яндекса" и отрасли на ближайшее время является цифровизация всех традиционных, офлайновых отраслей экономики, системы госуправления и жизни общества, борьба за международные рынки и конкуренция с лидерами цифрового мира, считает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
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"Как я не устаю говорить – для того, чтобы остаться конкурентным на отечественном интернет-рынке, необходимо думать о том, как стать глобальным, международным игроком. Как ни странно это звучит на первый взгляд. И "Яндекс" как раз ярко демонстрирует этот тренд", — отмечает эксперт.

"Яндекс — это российский Apple, пожалуй, только с ними компанию можно сравнить по уровню инновационности и технологичности", — полагает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

"30 таких компаний-чемпионов, как "Яндекс", полностью бы изменили российскую экономическую реальность, общий уровень жизни и доходов в России, переключили бы страну на несырьевой высокотехнологичный вектор развития", — сказал он РИА Новости.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМатрешки с символикой поисковых систем
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Матрешки с символикой поисковых систем
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