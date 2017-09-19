Суд отложил иск на 100 миллионов рублей к бывшему топ-менеджеру Telegram

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга во вторник отложил на 17 октября предварительное заседание по иску о взыскании 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны к бывшему директору особых направлений ООО "Телеграф" Антону Розенбергу, которое, по его словам, связано с мессенджером Telegram, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее Розенберг сообщал о своем увольнении "по статье за прогулы" из-за разногласий с Николаем Дуровым, братом основателя Telegram Павла Дурова. Причиной конфликта, как считает Розенберг, стали личные мотивы — в частности, знаки внимания со стороны Николая Дурова к будущей супруге Розенберга. После того, как он оспорил увольнение в судебном порядке, ООО "Телеграф", по словам Розенберга, подало к нему иск о взыскании 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

"Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга отложил предварительное судебное заседание по гражданскому делу по иску о взыскании убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны ООО "Телеграф", к Антону Розенбергу. Заседание состоится 17 октября 2017 года в 14.30", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отложил на 24 октября рассмотрение иска о восстановлении Розенберга на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Сумма заявленных исковых требований Розенберга составляет около 462 тысяч рублей.