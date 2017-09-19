Жириновский подал в суд из-за состава ткани рубашки

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский через суд потребовал у компании, продающей мужскую одежду из Италии, 100 тысяч рублей из-за состава ткани рубашки, сообщили в пресс-службе партии.

"Его обманули как потребителя", — сообщили в пресс-службе.

Поясняется, что Жириновский ранее заказал рубашку из чистого хлопка, но "получив товар, он обнаружил, что рубашка частично состоит из синтетических тканей". "Причем обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара", — подчеркнули в пресс-службе.

Цены мужских рубашек, представленных на сайте компании, колеблются в пределах 24-78 тысяч рублей. В Москве у компании шесть салонов, в том числе один в здании по адресу Охотный ряд, 2, расположенном напротив Госдумы.