Дуров ответил на публикацию "экс-сотрудника Telegram"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление бывшего сотрудника ООО "Телеграф" Антона Розенберга о конфликте со своим братом и якобы незаконном увольнении.

В понедельник, 18 сентября экс-директор особых направлений ООО "Телеграф" Антон Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем. По его словам, он знал Дуровых с детства, много лет дружил с Николаем и принимал участие в разработке "ВКонтакте" и Telegram.

Однако в начале этого года после конфликта с Николаем из-за девушки Розенберга якобы уволили без всяких компенсаций и премий. Он попытался оспорить свое увольнение в суде, но получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны от подконтрольного (по его словам) Павлу Дурову ООО "Телеграф".

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Поводом для иска стал тот факт, что Розенберг указал в Facebook местом своей работы Telegram и предоставил в суд скриншоты рабочей переписки. По его словам, это послужило причиной разрыва договора между ООО "Телеграф" и Telegram Messenger LLP, после чего представители компании потребовали от бывшего сотрудника компенсацию упущенной выгоды.

В разговоре с "Ведомостями" Дуров не стал отрицать факт знакомства с Розенбергом, однако заявил, что "от его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний". По его словам, его пост на 90% шизофазичен (психическое расстройство речи – ред.).

Он также заявил журналистам, что не является владельцем компании ООО "Телеграф" и эта компания не имеет никакого отношения к мессенджеру Telegram.