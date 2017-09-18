МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали (Транссиб) и сделают все возможное, чтобы у нее остались самые приятные впечатления, сообщили РИА Новости в российской компании.

Ранее Меркель рассказала о мечте совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

"Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится", — сообщили в РЖД в понедельник.

Путешествие по Великому Сибирскому пути, продолжили в компании, дает уникальную возможность посетить заповедные природные и исторические места, увидеть народы нашей страны в их неповторимом многообразии, позволяет почувствовать особую атмосферу поездки по самому протяженному железнодорожному маршруту мира.

"Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой "поездки мечты", — заключили в РЖД.