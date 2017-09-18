Врачи рассказали о состоянии здоровья поэтессы Юнны Мориц

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Поэтесса Юнна Мориц, госпитализированная с переломом шейки бедра, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В воскресенье поэтесса написала на своей странице в соцсети Facebook , что она с переломом шейки бедра госпитализирована в НИИ Склифосовского . По ее данным, в понедельник может пройти операция.

"Она в палате интенсивной терапии, состояние средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Юнна Мориц — российская поэтесса, переводчица и публицист, среди ее произведений — сценарии к мультфильмам "Пони бегает по кругу" и "Большой секрет для маленькой компании".