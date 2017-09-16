МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Поэтесса Юнна Мориц попала в больницу в связи с переломом шейки бедра. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. В данный момент Мориц находится в НИИ имени Склифософского.

Юнна Мориц родилась в 1937 году в Киеве. Она известна своими стихами и поэтическими сборниками. В их числе книги "Лицо”, "Таким образом”, детские стихотворения "Букет котов”, "Большой секрет для маленькой компании”. На ее стихи создано немало песен. Помимо стихов, Мориц пишет рассказы и занимается переводческой деятельностью. Она также является лауреатом различных премий в области литературы.