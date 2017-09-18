Александр Бречалов начал учить удмуртский язык

УФА, 18 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Вступивший в должность главы Удмуртии Александр Бречалов заявил, что начал учить удмуртский язык.

Во время инаугурации Бречалов принял присягу на двух языках: русском и удмуртском.

"Я изучаю удмуртский язык. Я понял, что в этом языке, как и в любом, есть масса диалектов, но я искренне учу язык, проникся и понемногу начинаю читать. Это постоянный процесс, когда ты живешь в национальной республике. Вопрос, конечно, в том, что ты должен думать на удмуртском, но мне интересно искренне", — сказал Бречалов журналистам.

Он отметил, что с недавнего времени в представительстве Удмуртии в Москве для желающих изучать удмуртский язык ведутся уроки.

"Оказалось, запрос на изучение языка есть. Много наших земляков живет и работает в Москве", — сказал глава Удмуртии.