Бречалов вступил в должность главы Удмуртии

УФА, 18 сен – РИА Новости. Александр Бречалов, победивший на выборах главы Удмуртии, в понедельник вступил в должность руководителя республики, трансляция инаугурации велась на сайте государственного совета Удмуртии.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов 10 сентября на досрочных выборах руководителя региона набрал 78,16% голосов избирателей. В понедельник в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского прошла инаугурация главы республики, прямая трансляция мероприятия шла на сайте государственного совета региона.

Бречалов принес присягу на двух языках: русском и удмуртском.

"Клянусь, при осуществлении полномочий главы Удмуртской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию РФ, федеральные законы, конституцию и законы Удмуртии, верно служить народу", — сказал он, принимая присягу.

После инаугурации, выступая перед депутатами и членами правительства, Бречалов заявил, что намерен сформировать новый состав правительства, в который войдут только лучшие профессионалы.

"В правительстве должны работать только лучшие люди, безотносительно национальностей, потому что в Удмуртии проживают более 100 национальностей, безотносительно отношения к бизнес-элите. Будем вести консультации с депутатами, потому прошу вас обратить внимание на эти критерии", — сказал он.