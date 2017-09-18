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Общество

Мечты о небе: кандидатки в военные летчицы рассказали, что ими движет

13:3318.09.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексеДевушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости, Светлана Берило. В этом году впервые в послевоенной истории проходит отбор девушек-летчиц в Краснодарское высшее военное училище. Девушки, которые пока готовятся сдать нормативы по физподготовке, рассказали РИА Новости, почему стремятся стать военными летчицами, как относятся к опасности и каким образом планируют совмещать сложную и ответственную профессию и семью.

Нужно сдерживать эмоции

Хрупкая 18-летняя Дарья Журавель мечтает летать на военных самолетах. Для девушки поступить в военный вуз — смелое решение, но Дарья к нему пришла давно: "Меня всегда воодушевляли подвиги "ночных ведьм", о которых услышала на уроках истории. А героизм моего дедушки, который служил в военно-воздушных силах, только усилил мое желание".

Летчицы 586 истребительного авиационного полка Лиля Литвяк, Катя Буданова, Маша Кузнецова у самолета ЯК-1. 1943 год
© РИА Новости
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Птенцы гнезда Расковой: женщины-авиаторы в бою
Когда Дарья узнала о возможности поступить в Краснодарское училище, она поняла, что ее мечта может сбыться. Сейчас она одна из 100 девушек, претендующих на место в вузе. При этом всего попадут на учебу только 15 человек.

В зависимости от успехов в учебе и профессиональных качеств девушки смогут стать пилотами оперативно-тактической авиации (истребительной, фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации) и военно-транспортной авиации. Кроме того, некоторые курсантки сядут в кресла пилотов самолетов дальней авиации и морской ракетоносной и противолодочной авиации.

В такого рода училище вряд ли поступит легкомысленный человек, потому что ответственность, которая ложится на его плечи, может обескуражить. "Каждый человек, который сделал такой выбор, задумывается о том, что впоследствии ему придется отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь других. Я хочу стать профессионалом в своем деле", — с уверенностью в голосе говорит Дарья.

Правда Журавель хотела бы связать свое будущее с транспортной авиацией. Она верит, что сдержанность и стремление идти ко всем намеченным целям помогут ей в этом. Она делится, что в училище требуют жесткую дисциплину, но она привыкла "держать себя в рамках и ограничивать свои эмоции".

У многих могут возникнуть вопросы о том, как такую не женскую профессию можно сочетать с семьей, но Дарья уверена, что ее работа не будет помехой:

"Всегда можно найти время и на работу, и на семью".

Радистки, партизанки, снайперы и летчицы: женское лицо войны
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖенские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.Техники 586-го истребительного авиационного полка готовят самолет к полету во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости
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Женские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДесятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.Санинструктор Валя Грибкова эвакуирует раненого с поля боя
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Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкДевушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.Девушки-снайперы. 2-й Белорусский фронт. Белоруссия
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМножество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.Оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости
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Множество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкМногие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.Бойцы всевобуча идут по улице Москвы, возле стадиона Автомобилист
© РИА Новости / Иван Шагин
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Многие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
© РИА Новости / Борис КудояровПерейти в фотобанкСумка с медикаментами - главное оружие девушек-санитарок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.Девушки-санитарки во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санитарок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.
© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкВ тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.Готовые мины на одном из московских заводов. 1942 год
© РИА Новости / Иван Шагин
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В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
© РИА Новости / Борис ЯрославцевПерейти в фотобанкВо время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.Женщины выкапывают противотанковые рвы. Донецкая область
© РИА Новости / Борис Ярославцев
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Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧасто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.Женщина-оператор работает на Бакинских нефтяных промыслах во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Часто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
© РИА Новости / Всеволод ТарасевичПерейти в фотобанкМеталлург - еще одна мужская профессия, ставшая женской в условиях нехватки рабочих рук.Женщины на заводе льют металл. Блокада Ленинграда
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Металлург - еще одна мужская профессия, ставшая женской в условиях нехватки рабочих рук.
© РИА Новости / Владимир ГребневПерейти в фотобанкСнайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта. Ей посвящена книга Константина Лапина "Девушка с винтовкой".Девушка-снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в фотобанк
Снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта. Ей посвящена книга Константина Лапина "Девушка с винтовкой".
© РИА Новости / Михаил ТрахманПерейти в фотобанкНе отрываясь от хозяйства, некоторые девушки становились наборщицами в партизанских отрядах. На фото: в подпольной типографии набирается текст для печати листовок.В партизанской подпольной типографии, наборщица набирает текст для печати листовок
© РИА Новости / Михаил Трахман
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Не отрываясь от хозяйства, некоторые девушки становились наборщицами в партизанских отрядах. На фото: в подпольной типографии набирается текст для печати листовок.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВо время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Во время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкВсю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.Выпуск оборонной продукции на Тульском машиностроительном (станкостроительном) заводе, 1944 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкОдна из участниц боев за освобождение Одессы.Участница боев за освобождение Одессы
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Одна из участниц боев за освобождение Одессы.
© РИА Новости / Е. БочароваПерейти в фотобанкНемцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.Клавдия Илюшина инженер по спецоборудованию 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка
© РИА Новости / Е. Бочарова
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Немцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.Женщины распахивают землю в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
© РИА Новости / Сергей ЛоскутовПерейти в фотобанкВ условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.Девушки из партизанского отряда на привале в лесу
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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В условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.
© РИА Новости / Сергей КосыревПерейти в фотобанкТысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.Девушка-связистка у полевого телефона в годы ВОВ
© РИА Новости / Сергей Косырев
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Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖенское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.Зенитчица Татьяна Шморгунова с боевыми подругами у переправы через реку Одер
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
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Стать знаменитой среди летчиков

Еще одна абитуриентка — миниатюрная Елена Шмидт с фарфоровой кожей. Семнадцатилетняя девушка бойко рассказывает: "Когда мы с мамой выбирали профессию, то сразу решили, что я стану военной. Я решила, что хочу быть летчицей".

Девушка уже пыталась поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, но по конкурсу стала 16, тогда как мест было всего 15. "Так как эти войска близко связаны — ВДВ и ВВС, мне позвонили позже и рассказали про Краснодарское училище, пригласили попробовать поступить сюда. Несмотря на то, что к этому моменту я уже поступила в Академию гражданской защиты МЧС России в Химках, я все равно приехала", — делится собеседница.

Центр подготовки персонала самолёта Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Пилотесса SSJ100: через 10 лет число летчиц в РФ сравняется с Европой
Желание стать военной летчицей для Елены связано с романтикой. "С другой стороны, это очень престижно, интересно и ответственно. Я не люблю скучную работу. Меня привлекают сложности, потому что нужно думать, принимать ответственные решения", — поясняет абитуриентка.

После учебы девушка хотела бы "стать уважаемой и знаменитой среди летчиков". И даже ради замужества Елена не стала бы бросать карьеру: "Конечно, в будущем хочется и семью, и детей. Чтобы все было, как у людей. Но время покажет".

Девушка признается, что она очень сентиментальна и это может мешать в выбранной ею профессии. "Но мои трудолюбие, терпение и стойкость помогут преодолеть все сложности", — уверена Шмидт.

Хочу управлять истребителем

Застенчивая и улыбчивая Анжелика Диль узнала о новом наборе в летное училище из новостей. После этого она "сразу же позвонила в военкомат" и подала заявку. Девушка делится, что мечта стать летчицей живет в ней с детства. "Чувствую долг перед родиной, хочется для нее сделать что-то полезное, при необходимости суметь ее защитить", — рассказывает абитуриентка.

Анжелика занимается боксом уже 8 лет, поэтому ей не страшны физические нормативы. "Сейчас для меня важно поступить, если смогу, буду овладевать всеми необходимыми навыками, учиться. Хочу управлять истребителем. Во мне нет никакого страха, только искреннее желание", — говорит Диль.

Когда корреспондент РИА Новости спросила Диль об отношения и семье, она ответила словами почти как в песне "Первым делом самолете": "Сначала служба, а потом только отношения".

Строгий отбор

Отбор девушек проходит в несколько этапов: по результатам ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке. В состав приемной комиссии вошли первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая, заслуженный военный летчик Российской Федерации Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, лётчик-испытатель 1-го класса Марина Попович.

"Выбрать профессию военного летчика — не каждой дано. И то, что они выбрали и готовы пройти все испытания — им можно только позавидовать… Молодцы! Красивые и умные девочки. Желаю им успехов", — делится член приемной комиссии и первая в мире женщина-космонавт Терешкова.

Результаты отбора станут известны 24 сентября, а присяга пройдет 30 сентября. С 1 октября начнется обучение, и через несколько лет список военных летчиц увеличится еще на 15 имен. Имен, которыми будет гордится страна.

Первый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкС 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОтбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в музее училища во время ознакомительной экскурсии
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлавнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.Девушка-курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходят профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в столовой училища
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков осматривают комнату проживания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКонкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНачиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит медкомиссию
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВо время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируются в летном тренажерном комплексе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.Девушка-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков проходит профотбор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоенных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".Девушки-кандидаты в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков во время ознакомительной экскурсии по училищу
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".
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  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
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  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

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  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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