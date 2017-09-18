Мечты о небе: кандидатки в военные летчицы рассказали, что ими движет

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости, Светлана Берило. В этом году впервые в послевоенной истории проходит отбор девушек-летчиц в Краснодарское высшее военное училище. Девушки, которые пока готовятся сдать нормативы по физподготовке, рассказали РИА Новости, почему стремятся стать военными летчицами, как относятся к опасности и каким образом планируют совмещать сложную и ответственную профессию и семью.

Нужно сдерживать эмоции

Хрупкая 18-летняя Дарья Журавель мечтает летать на военных самолетах. Для девушки поступить в военный вуз — смелое решение, но Дарья к нему пришла давно: "Меня всегда воодушевляли подвиги "ночных ведьм", о которых услышала на уроках истории. А героизм моего дедушки, который служил в военно-воздушных силах, только усилил мое желание".

Когда Дарья узнала о возможности поступить в Краснодарское училище, она поняла, что ее мечта может сбыться. Сейчас она одна из 100 девушек, претендующих на место в вузе. При этом всего попадут на учебу только 15 человек.

В зависимости от успехов в учебе и профессиональных качеств девушки смогут стать пилотами оперативно-тактической авиации (истребительной, фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации) и военно-транспортной авиации. Кроме того, некоторые курсантки сядут в кресла пилотов самолетов дальней авиации и морской ракетоносной и противолодочной авиации.

В такого рода училище вряд ли поступит легкомысленный человек, потому что ответственность, которая ложится на его плечи, может обескуражить. "Каждый человек, который сделал такой выбор, задумывается о том, что впоследствии ему придется отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь других. Я хочу стать профессионалом в своем деле", — с уверенностью в голосе говорит Дарья.

Правда Журавель хотела бы связать свое будущее с транспортной авиацией. Она верит, что сдержанность и стремление идти ко всем намеченным целям помогут ей в этом. Она делится, что в училище требуют жесткую дисциплину, но она привыкла "держать себя в рамках и ограничивать свои эмоции".

У многих могут возникнуть вопросы о том, как такую не женскую профессию можно сочетать с семьей, но Дарья уверена, что ее работа не будет помехой:

"Всегда можно найти время и на работу, и на семью".

Стать знаменитой среди летчиков

Еще одна абитуриентка — миниатюрная Елена Шмидт с фарфоровой кожей. Семнадцатилетняя девушка бойко рассказывает: "Когда мы с мамой выбирали профессию, то сразу решили, что я стану военной. Я решила, что хочу быть летчицей".

Девушка уже пыталась поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, но по конкурсу стала 16, тогда как мест было всего 15. "Так как эти войска близко связаны — ВДВ и ВВС, мне позвонили позже и рассказали про Краснодарское училище, пригласили попробовать поступить сюда. Несмотря на то, что к этому моменту я уже поступила в Академию гражданской защиты МЧС России в Химках, я все равно приехала", — делится собеседница.

Желание стать военной летчицей для Елены связано с романтикой. "С другой стороны, это очень престижно, интересно и ответственно. Я не люблю скучную работу. Меня привлекают сложности, потому что нужно думать, принимать ответственные решения", — поясняет абитуриентка.

После учебы девушка хотела бы "стать уважаемой и знаменитой среди летчиков". И даже ради замужества Елена не стала бы бросать карьеру: "Конечно, в будущем хочется и семью, и детей. Чтобы все было, как у людей. Но время покажет".

Девушка признается, что она очень сентиментальна и это может мешать в выбранной ею профессии. "Но мои трудолюбие, терпение и стойкость помогут преодолеть все сложности", — уверена Шмидт.

Хочу управлять истребителем

Застенчивая и улыбчивая Анжелика Диль узнала о новом наборе в летное училище из новостей. После этого она "сразу же позвонила в военкомат" и подала заявку. Девушка делится, что мечта стать летчицей живет в ней с детства. "Чувствую долг перед родиной, хочется для нее сделать что-то полезное, при необходимости суметь ее защитить", — рассказывает абитуриентка.

Анжелика занимается боксом уже 8 лет, поэтому ей не страшны физические нормативы. "Сейчас для меня важно поступить, если смогу, буду овладевать всеми необходимыми навыками, учиться. Хочу управлять истребителем. Во мне нет никакого страха, только искреннее желание", — говорит Диль.

Когда корреспондент РИА Новости спросила Диль об отношения и семье, она ответила словами почти как в песне "Первым делом самолете": "Сначала служба, а потом только отношения".

Строгий отбор

Отбор девушек проходит в несколько этапов: по результатам ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке. В состав приемной комиссии вошли первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая, заслуженный военный летчик Российской Федерации Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, лётчик-испытатель 1-го класса Марина Попович.

"Выбрать профессию военного летчика — не каждой дано. И то, что они выбрали и готовы пройти все испытания — им можно только позавидовать… Молодцы! Красивые и умные девочки. Желаю им успехов", — делится член приемной комиссии и первая в мире женщина-космонавт Терешкова.

Результаты отбора станут известны 24 сентября, а присяга пройдет 30 сентября. С 1 октября начнется обучение, и через несколько лет список военных летчиц увеличится еще на 15 имен. Имен, которыми будет гордится страна.