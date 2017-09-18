Мечты о небе: кандидатки в военные летчицы рассказали, что ими движет

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости, Светлана Берило. В этом году впервые в послевоенной истории проходит отбор девушек-летчиц в Краснодарское высшее военное училище. Девушки, которые пока готовятся сдать нормативы по физподготовке, рассказали РИА Новости, почему стремятся стать военными летчицами, как относятся к опасности и каким образом планируют совмещать сложную и ответственную профессию и семью.
Нужно сдерживать эмоции
Хрупкая 18-летняя Дарья Журавель мечтает летать на военных самолетах. Для девушки поступить в военный вуз — смелое решение, но Дарья к нему пришла давно: "Меня всегда воодушевляли подвиги "ночных ведьм", о которых услышала на уроках истории. А героизм моего дедушки, который служил в военно-воздушных силах, только усилил мое желание".
Когда Дарья узнала о возможности поступить в Краснодарское училище, она поняла, что ее мечта может сбыться. Сейчас она одна из 100 девушек, претендующих на место в вузе. При этом всего попадут на учебу только 15 человек.
В зависимости от успехов в учебе и профессиональных качеств девушки смогут стать пилотами оперативно-тактической авиации (истребительной, фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации) и военно-транспортной авиации. Кроме того, некоторые курсантки сядут в кресла пилотов самолетов дальней авиации и морской ракетоносной и противолодочной авиации.
В такого рода училище вряд ли поступит легкомысленный человек, потому что ответственность, которая ложится на его плечи, может обескуражить. "Каждый человек, который сделал такой выбор, задумывается о том, что впоследствии ему придется отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь других. Я хочу стать профессионалом в своем деле", — с уверенностью в голосе говорит Дарья.
Правда Журавель хотела бы связать свое будущее с транспортной авиацией. Она верит, что сдержанность и стремление идти ко всем намеченным целям помогут ей в этом. Она делится, что в училище требуют жесткую дисциплину, но она привыкла "держать себя в рамках и ограничивать свои эмоции".
У многих могут возникнуть вопросы о том, как такую не женскую профессию можно сочетать с семьей, но Дарья уверена, что ее работа не будет помехой:
"Всегда можно найти время и на работу, и на семью".
Женские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.
Множество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
Многие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санитарок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.
В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
Часто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
Металлург - еще одна мужская профессия, ставшая женской в условиях нехватки рабочих рук.
Снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта. Ей посвящена книга Константина Лапина "Девушка с винтовкой".
Не отрываясь от хозяйства, некоторые девушки становились наборщицами в партизанских отрядах. На фото: в подпольной типографии набирается текст для печати листовок.
Во время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.
Одна из участниц боев за освобождение Одессы.
Немцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.
В то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
В условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.
Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.
Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
Стать знаменитой среди летчиков
Еще одна абитуриентка — миниатюрная Елена Шмидт с фарфоровой кожей. Семнадцатилетняя девушка бойко рассказывает: "Когда мы с мамой выбирали профессию, то сразу решили, что я стану военной. Я решила, что хочу быть летчицей".
Девушка уже пыталась поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, но по конкурсу стала 16, тогда как мест было всего 15. "Так как эти войска близко связаны — ВДВ и ВВС, мне позвонили позже и рассказали про Краснодарское училище, пригласили попробовать поступить сюда. Несмотря на то, что к этому моменту я уже поступила в Академию гражданской защиты МЧС России в Химках, я все равно приехала", — делится собеседница.
Желание стать военной летчицей для Елены связано с романтикой. "С другой стороны, это очень престижно, интересно и ответственно. Я не люблю скучную работу. Меня привлекают сложности, потому что нужно думать, принимать ответственные решения", — поясняет абитуриентка.
После учебы девушка хотела бы "стать уважаемой и знаменитой среди летчиков". И даже ради замужества Елена не стала бы бросать карьеру: "Конечно, в будущем хочется и семью, и детей. Чтобы все было, как у людей. Но время покажет".
Девушка признается, что она очень сентиментальна и это может мешать в выбранной ею профессии. "Но мои трудолюбие, терпение и стойкость помогут преодолеть все сложности", — уверена Шмидт.
Хочу управлять истребителем
Застенчивая и улыбчивая Анжелика Диль узнала о новом наборе в летное училище из новостей. После этого она "сразу же позвонила в военкомат" и подала заявку. Девушка делится, что мечта стать летчицей живет в ней с детства. "Чувствую долг перед родиной, хочется для нее сделать что-то полезное, при необходимости суметь ее защитить", — рассказывает абитуриентка.
Анжелика занимается боксом уже 8 лет, поэтому ей не страшны физические нормативы. "Сейчас для меня важно поступить, если смогу, буду овладевать всеми необходимыми навыками, учиться. Хочу управлять истребителем. Во мне нет никакого страха, только искреннее желание", — говорит Диль.
Когда корреспондент РИА Новости спросила Диль об отношения и семье, она ответила словами почти как в песне "Первым делом самолете": "Сначала служба, а потом только отношения".
Строгий отбор
Отбор девушек проходит в несколько этапов: по результатам ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке. В состав приемной комиссии вошли первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая, заслуженный военный летчик Российской Федерации Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, лётчик-испытатель 1-го класса Марина Попович.
"Выбрать профессию военного летчика — не каждой дано. И то, что они выбрали и готовы пройти все испытания — им можно только позавидовать… Молодцы! Красивые и умные девочки. Желаю им успехов", — делится член приемной комиссии и первая в мире женщина-космонавт Терешкова.
Результаты отбора станут известны 24 сентября, а присяга пройдет 30 сентября. С 1 октября начнется обучение, и через несколько лет список военных летчиц увеличится еще на 15 имен. Имен, которыми будет гордится страна.
С 1 октября этого года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков начнут обучение 15 девушек.
Отбор будущих летчиц по здоровью проходит столь же строго, как и у молодых людей.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев отметил, что жесткий отбор по здоровью необходим, так как, если снизить требования, то на втором-третьем курсе девушку могут попросту не допустить к полетам.
Девушки-курсанты пройдут всю программу обучения, что и молодые люди, на тех же летательных аппаратах.
Военные летчицы, которых впервые подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище, сядут за штурвал в 2020 году.
Начальник училища полковник Виктор Ляхов уверен, что в группу будут отобраны "лучшие из лучших" кандидаток, им будет по плечу любой род авиации - и истребительная, и ударная, и военно-транспортная.
В субботу, 26 августа, в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток.
Девушек познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику.
Конкурс среди абитуриенток высокий - на 15 мест уже претендует более 150 девушек из самых разных регионов России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя.
Начиная с 10 сентября девушки-кандидатки начнут проходит отборочные испытания, а со 2 октября приступят к теоретическому обучению.
Во время посещения училища девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и "пролетели" над Краснодаром.
Оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу. "Спрос есть. А с трудоустройством проблем нет...Все выпускники будут востребованы", - отметил начальник училища полковник Виктор Ляхов.
Военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, во время которой существовали три женских авиаполка, один из которых - 46-й - немцы называли "ночными ведьмами".