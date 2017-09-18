Наказать рублем: в Госдуме предложили штрафовать авиакомпании за овербукинг

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В России может появиться закон о наказании авиакомпаний за овербукинг. Депутат Госдумы от "Справедливой России", первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил проект документа, предусматривающий десятикратный штраф, который компании должны будут выплатить пассажирам.

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"Авиакомпании подсчитали, что примерно 7-10 процентов пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь… вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег", — пояснил Ананских в интервью "Парламентской газете"

"Если пассажиру, оплатившему перелёт, вдруг не хватит места в самолёте, перевозчик обязан будет вернуть ему стоимость билета в десятикратном размере", — отмечает издание.

Овербукинг — продажа большего числа билетов, чем мест в самолете. В 2015 году Минтранс разработал законопроект, разрешающий авиакомпаниям подобные операции. Планировалось, что документ вступит в силу к лету 2016 года, однако окончательное решение до сих пор не принято.

Сейчас в российском законодательстве нет статей, которые бы прямо регулировали ответственность перевозчиков за овербукинг. При этом в Гражданском кодексе есть ряд положений, по которым авиакомпании можно привлечь к ответственности за недобросоветсное оказание услуг.

Сумму штрафа необходимо обосновать

Комментируя инициативу о наказании для авиакомпаний, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ответил, что сумма штрафов за овербукинг должна быть обоснована.

"Если формулировать и вводить ответственность, наверное, какую-то можно. Но формулировка должна быть какая-то другая и сумма не с потолка взятая, а должна быть как-то обоснована", — пояснил парламентарий РИА Новости.

При этом Крашенинников отметил, что согласен с самой идеей наказания за излишне проданные билеты.

Защита для пассажиров

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") заявил, что согласен с предложенными Ананских штрафами в десятикратном размере от стоимости билета.

"Мы должны стоять на стороне пассажиров, а не стороне авиакомпаний. Авиакомпании, к сожалению, хозяйствуют не очень эффективно, у них много неоправданных издержек. И стремление переложить свои издержки на потребителя приветствоваться не может", — пояснил Емельянов, отметив, что депутаты выступят "на стороне потребителя".