Глава Пермского края в первую очередь займется проблемами здравоохранения

ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Избранный глава Пермского края Максим Решетников считает своей главной задачей решение проблем в сфере здравоохранения.
Выборы прошли 10 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Решетников набрал 82,06% голосов избирателей.
"Еще одна задача, конечно же, развитие культуры. Речь идет о решении задач с новой сценой для Пермского театра оперы и балета, нового здания для Пермской художественной галереи. Сейчас у нас есть новые возможности, и мы должны с удвоенной энергией за это взяться. Ну и вообще в числе задач — строительство всех крупных объектов: это и зоопарк, и другие объекты, которые обещали людям. Конечно, будем продолжать реализацию социальных программ, заниматься развитием и поддержкой экономики", — отметил Решетников.
Среди задач глава региона также назвал сельское хозяйство, в котором он видит большой потенциал, и лесопромышленный комплекс. "Очень важно сейчас ускорить газификацию. Это первоочередные задачи, которые нужно решить, после чего приступим к стратегическим задачам", — сказал собеседник агентства.