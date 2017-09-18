Глава Пермского края в первую очередь займется проблемами здравоохранения

ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Избранный глава Пермского края Максим Решетников считает своей главной задачей решение проблем в сфере здравоохранения.

Выборы прошли 10 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Решетников набрал 82,06% голосов избирателей.

"Сделали большую работу, связанную с благоустройством. Здесь есть, о чем подумать, и есть, что дальше совершенствовать. Я вижу это. И мы тоже будем это продолжать. Запустили определенные процессы в здравоохранении. Сейчас это приоритет номер один. Начали решать масштабные задачи — и с поликлиниками, и с узкими специалистами, и со строительством, и с интернетом. Много очень вопросов", — сказал Решетников в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, что ему уже удалось сделать за те полгода, которые он возглавляет регион, и каковы его планы на дальнейший срок губернаторства.

Решетников добавил, что также в числе его задач – образование. "Вопрос не настолько острый, но он тоже на повестке дня: где-то школы нужно построить, где-то с детскими садами вопрос решить", — отметил глава региона. По его словам, в Пермском крае планируется запустить программу по строительству школ: запланировано построить 27 школ.

"Еще одна задача, конечно же, развитие культуры. Речь идет о решении задач с новой сценой для Пермского театра оперы и балета, нового здания для Пермской художественной галереи. Сейчас у нас есть новые возможности, и мы должны с удвоенной энергией за это взяться. Ну и вообще в числе задач — строительство всех крупных объектов: это и зоопарк, и другие объекты, которые обещали людям. Конечно, будем продолжать реализацию социальных программ, заниматься развитием и поддержкой экономики", — отметил Решетников.

Среди задач глава региона также назвал сельское хозяйство, в котором он видит большой потенциал, и лесопромышленный комплекс. "Очень важно сейчас ускорить газификацию. Это первоочередные задачи, которые нужно решить, после чего приступим к стратегическим задачам", — сказал собеседник агентства.