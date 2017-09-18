Максим Решетников: за два года пермяки забудут, что такое плохие дороги

Действующий глава Пермского края Максим Решетников в воскресенье с большим отрывом выиграл выборы губернатора региона, набрав 82,06% голосов. Ближайший конкурент единоросса — Ирина Филатова от КПРФ — получила 7,49% голосов. В первом после избрания интервью Решетников рассказал корреспонденту РИА Новости Ольге Ерачиной, как завоевывал популярность у населения, как использует свой московский опыт, чтобы сделать Пермский край процветающим регионом и когда жители региона забудут о плохих дорогах.

— По итогам обработки 100% протоколов вы стали лидером на выборах главы Пермского края, набрав 82,06% голосов избирателей. Политологи изначально говорили, что у вас нет серьезных конкурентов на этих выборах. Согласны ли вы с этим? Если да, то почему нет конкурентов? В регионе нет ярких лидеров в сфере политики? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Решетников предварительно набирает 82% на выборах главы Пермского края

— Я исхожу из того, что те результаты, которые есть на сегодняшний момент, это свидетельство поддержки той программы, которая была предложена людям, и свидетельство той работы, которую мы в последние семь месяцев проводили. Было много встреч с людьми. И не просто встреч. Мы не просто обсуждали планы — мы еще и работали. Запустили многие проекты, связанные с ремонтом дорог, с ремонтом дворов, с благоустройством. И в сфере здравоохранения некоторые вопросы уже удалось решить, а что-то мы еще только начали делать. Люди просто видят реальную работу. Поэтому поддержка, я так считаю, была связана именно c этим.

— Не все ваши соперники смогли пройти муниципальный фильтр. Как вы считаете, так ли необходимо введение муниципального фильтра на выборах глав регионов? Может быть, имеет смысл его ослабить, снизить процент подписей, которые должны набрать кандидаты?

— Не готов ничего сказать на эту тему. Я же управленец, я должен заниматься административной работой. А как настраивать политическую систему, пусть решает законодатель.

— Что вам уже удалось сделать за те полгода, которые вы возглавляете регион? Вы уже начали об этом говорить, но, может быть, подробнее остановитесь? Каковы дальнейшие планы на срок вашего губернаторства? Президент Владимир Путин в ходе своего визита в Пермь 8 сентября сказал, что в регионе очень много нерешенных проблем. Какие самые серьезные? Какие из них надо решать в первую очередь?

— А сколько у вас времени есть? (смеется) Ну, наверное, из того, что уже удалось сделать, — мы действительно неплохо отработали в этом году сезон, связанный с ремонтом дорог. Мы сконцентрировали большие ресурсы, провели большую работу, связанную с перечнем объектов, составлением смет, проектной документацией, доведением денег до муниципалитетов и так далее. У нас по большинству объектов подрядчики были уже в конце мая. И, несмотря на дождливую погоду, действительно неплохо выполнили ремонт дорог. Почему говорю — неплохо? Потому что все краевые дороги мы принимали с лабораторным контролем. Уверен, это то, за что действительно не стыдно. Главное, все эти наработки будем использовать дальше. Мы сейчас формируем трехлетнюю программу по ремонту дорог.

© РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Избранные главы шести регионов России вступают в должности Сделали большую работу, связанную с благоустройством. Здесь есть, о чем подумать, и есть, что дальше совершенствовать. Я вижу это. И мы тоже будем это продолжать. Запустили определенные процессы в здравоохранении. Сейчас это приоритет номер один. Начали решать масштабные задачи — и с поликлиниками, и с узкими специалистами, и со строительством, и с интернетом. Много очень вопросов.

Нам надо запускать программу по строительству школ: мы запланировали построить 27 школ. Очень важно сейчас ускорить газификацию. Это первоочередные задачи, которые нужно решить, после чего приступим к стратегическим задачам: интернет, развитие массового спорта. Последнее для меня является очень важной задачей. Я вижу, насколько мощный запрос на спорт в регионе. Мы тут марафон проводили — много людей пришло.

Еще одна задача, конечно же, развитие культуры. Речь идет о решении задач с новой сценой для Пермского театра оперы и балета, нового здания для Пермской художественной галереи. Сейчас у нас есть новые возможности, и мы должны с удвоенной энергией за это взяться. Ну и вообще в числе задач строительство всех крупных объектов: это и зоопарк, и другие объекты, которые обещали людям. Конечно, будем продолжать реализацию социальных программ, заниматься развитием и поддержкой экономики. Я сказал об этом в последнюю очередь не потому, что это менее важно, а потому, что этим мы и так занимаемся. Это крупные проекты у химиков, нефтяников, машиностроителей, а сейчас, после приезда президента, и цифровая экономика, IT-кластер. Уверен, это был не просто визит вежливости, мы получили мощный импульс, у нас будет рывок вперед.

В списке задач также — сельское хозяйство, в котором я вижу большой потенциал, лесопромышленный комплекс.

— Как именно будете решать вопрос с новой сценой для Пермского театра оперы и балета? Ранее дирижер Теодор Курентзис говорил в интервью РИА Новости о том, что будет вынужден покинуть Пермь, если вопрос с новой сценой не начнет решаться. © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Путин в Перми ознакомился с планами реконструкции набережной Камы

— Потребность в строительстве второй сцены объективна, она есть. Театру стало тесно в тех рамках, границах, которые есть. Сейчас стоит самый, может быть, сложный вопрос — вопрос места и архитектуры, потому что здесь надо и театралов, и жителей города слышать. Понимая, что объект будет знаковый, дорогой, не хочется просто приткнуть театр из соображений "давайте уже где-то его приткнем". Хочется сделать это здание новой доминантой, новым архитектурным символом, преобразовать пространство вокруг. Именно с этим связаны некоторые промедления. Мы готовим сейчас несколько мест. Идут юридические процессы, архитектурные. Я думаю, что мы за осень, даже раньше, наверное, поставим точку в этом вопросе и войдем в этап проектирования. Конечно, стоит задача как можно быстрее в это строительство зайти.

— Сколько денег потребует это строительство?

— Об этом еще рано говорить. Мы просим поддержки из федерального бюджета. И поручение президента на эту тему по итогам его визита есть — поискать дополнительные источники финансирования.

— Какие площадки сейчас рассматриваются?

— Одна из площадок — Пятый квартал на высоком берегу на Набережной, от Коммунального моста налево. Кроме того, мы ведем переговоры еще по одной площадке.

— Как опыт работы в Москве поможет вам сделать Пермский край процветающим регионом?

— У меня разнообразный опыт работы в Москве: и в федеральном правительстве, и в министерствах, и в правительстве Москвы, и в департаменте экономики Москвы. Это гигантская школа, большой управленческий опыт. Это работа рядом с такими людьми, как Владимир Владимирович Путин. Я работал в аппарате Белого дома руководителем департамента, когда он был председателем правительства. Это работа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я знаю изнутри, как работают министерства. Это работа в команде Сергея Семеновича Собянина — его команда действительно эффективна. Это работа и с другими людьми. Я, наверное, практически со всеми заместителями председателя правительства в Белом доме имею опыт взаимодействия, причем зачастую многолетний. Это понимание того, как выстраивается и реализуется государственная политика. И, конечно, я считаю, что эти знания помогут мне быть более эффективным. В начале своей деятельности я ставил задачи подчиненным и зачастую получал от них такой ответ: "Как это сделать? Это же невозможно!" Я советовал им перенимать опыт других регионов, ездить учиться в Москву. И когда подчиненные возвращались из поездки в Москву, они признавались, что, оказывается, решить эти задачи возможно.

— Удалось ли уже сформировать свою эффективную команду? Будут ли еще кадровые перестановки?

— Команды на все времена не существует. Всегда возможны какие-то изменения, потому что ставятся новые задачи, делаются новые акценты. Кто-то устает иногда, кто-то не справляется, что уж греха таить. Поэтому команда — это всегда подвижный механизм. И, конечно, сейчас какая-то еще дополнительная настройка будет, без чехарды, без рывков. Всем спасибо, все свободны, давайте других — такого не будет, потому что команда — это то, что выращивается, то, что притирается. И сама по себе команда это тоже очень важный актив, в него нужно инвестировать. Учить людей, подбирать людей.

Вы же понимаете, что, когда работаешь на больших скоростях, есть определенный износ, люди устают. И некоторые отношения испытывают давление. Важно, чтобы подбирались такие люди, которые понимают, что они работают для того, чтобы потом можно было сказать: "Вот к этому большому делу я причастен".

— Такие уже подобрались?

— Подбираются. Таких уже много.

— Вы пятый глава Пермского края. Как вы оцениваете деятельность ваших предшественников на посту главы региона: Кузнецова, Игумнова, Трутнева, Чиркунова, Басаргина?

— Самое неблагодарное дело — это оценивать предшественников. Пусть предшественников оценивают люди. Мне надо думать о том, как мою деятельность потом будут оценивать, и делать все для того, чтобы моя деятельность была оценена позитивно. Я считаю, что главное — это выполнить то, что я людям обещал.

— Вы много ездите по Пермскому краю. Помогло ли это выявить наиболее проблемные территории? Какие? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Путин пожелал губернатору Пермского края успехов в развитии региона

— Проблемные территории — странный какой-то термин, потому что у каждой территории есть свои вопросы, которые надо решать. И нет ни одной территории, где нет никаких вопросов. Везде надо что-то решать — просто вопросы разные. Помогло ли? Конечно, помогло! На их основе я и сформировал программу. Вопросы тоже понятны. Я их уже называл. Здравоохранение — тема номер один практически везде. Образование — вопрос не настолько острый, но он тоже на повестке дня: где-то школы нужно построить, где-то с детскими садами вопрос решить. Далее — дороги. Они всех интересуют. Мы через год-два, я думаю, забудем, что дорожное полотно может быть плохим. Дальше возникает вопрос поселковых дорог. Асфальт хороший. А грунтовка? А тротуары? Лужа на асфальте — это очень опасно, это приводит к разрушению асфальта, и его потом придется ремонтировать и ремонтировать. А дорожная одежда? А давайте уже меньше текущим ремонтом заниматься, а больше капитальным. И так далее.

Еще раз: все приоритеты, которые я назвал, все от людей. Кстати, первое, что надо будет сделать, всем членам правительства раздать предвыборную программу для ее реализации.

— Вы говорили, что на посту губернатора планируете выполнять не только собственные обещания, но и невыполненные обещания ваших предшественников. О каких обещаниях бывших губернаторов идет речь?

— Не только предшественников. Я говорил: нужно выполнить все, что обещала власть, неважно, депутаты ли это, или губернаторы, или главы муниципалитетов. Мы к этим обещаниям должны относиться очень бережно. И если люди в это поверили, надо это делать. Где-то стадион обещали сделать, где-то обещали с дорогами разобраться. Разные вопросы. Мы их все собирали в ходе поездок, в ходе встреч, и они все вошли в программу развития.

— Вы один из самых молодых глав регионов в России…

— Это пройдет.

— Я помню, вы говорили, что вас уже немного замучили этим вопросом.

— Нет. С каждым годом он меня все меньше задевает. Вот это меня больше всего беспокоит.

— А все-таки, вашу молодость вы считаете своим плюсом или минусом в данной ситуации?

— Наверное, уже плюсом. Потому что уже не настолько молод. Уже накопился опыт. Есть энергия, но уже есть понимание, где ее применять не надо.

— Есть ли какие-то планы по внедрению программного обеспечения для организации тендеров на основе технологии блокчейн, которое разработала одна из компаний Пермского информационно-технологического кластера и которое было продемонстрировано президенту Путину в ходе его визита в Пермь? Какими вы видите перспективы этой технологии?

— Мы используем такого рода наработки, потому что это ведь система мониторинга госзакупок. Мы сейчас создаем систему государственных закупок в крае. Правительство Москвы любезно поделилось с нами теми информационными системами, которые годами нарабатывало. То есть нам переданы исключительные права. Мы просто взяли эти дистрибутивы и дорабатываем их под себя. Мы взяли информационную систему, в которую вложено много денег, времени и труда. И сейчас мы это внедряем. И это даст нам очень большой эффект. Мы сэкономим много труда и времени.

— Местных разработчиков программного обеспечения-то будете поддерживать?

— Конечно, при прочих равных будем их поддерживать. Например, медицинская система у нас — пермская. И мы будем поддерживать их с точки зрения кластера: подготовка специалистов, какие-то вопросы, связанные с технопарками, вопросы, связанные с лоббированием их интересов, пробиванием заказов, сотрудничеством, кооперацией.

— Президент Путин в ходе визита в Пермь поддержал идею создания в Перми федерального центра компетентности в робототехнике. Как вы считаете, насколько реально воплотить эту идею? Сможет ли Пермь стать таким центром? © РИА Новости / Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Путин одобрил возможное создание центра робототехнике в Перми

— Я считаю, надо точно такую задачу ставить: у нас очень много компетенций накоплено. Потребность в этом есть. И явно нам сейчас в рамках цифровой экономики тему робототехники надо двигать вперед. Поэтому будем поддерживать все компании, которые в этой сфере работают. И, главное, будем поддерживать молодежь: в школах у нас развивается робототехника, в вузах. Чтобы был этот кипящий слой, из которого потом вырастают наши кулибины. Ребята очень правильно делают, что строят платформы. Что это значит: ты выбираешь какую-то сферу, делаешь решение, а дальше у тебя все модульное. Пример с роботом: руку, батарейку или систему распознавания образов можешь другую поставить. И это все разные стартапы. Они на этой платформе себя собирают. И именно поэтому собирается вокруг них кластер. И в фотонике так же они действуют, и в программном обеспечении.

— Как продвигается работа по переселению жителей Березников и Соликамска, дома которых оказались в зонах провалов почвы из-за шахт? По какой программе будет идти переселение? Помогут ли федералы?

— Уже помогают. Федеральный бюджет в этом году 2 миллиарда рублей на это выделил. Столько же выделило правительство края, столько же выделил "Уралкалий". Сейчас основная задача — организовать процессы строительства, чем мы занимаемся постоянно. Сам я бываю там раз в месяц. Поначалу прорабом работал. Сейчас вроде бы с этим другие уже справляются. Но тем не менее вопросы какие-то постоянно возникают. Мы их решаем, двигаемся. Можно сказать, что мы те основные проблемы, которые там были, перебороли. И сейчас на вторую очередь уже застройщики пришли, третью очередь проектируем. Сроки там достаточно жесткие. Решаем вопрос.

— Что вы думаете об идее создания крипторубля? Как вы считаете, нужен ли он России?

— Каждый должен заниматься своим делом. Крипторубли в задачи губернатора вроде пока не входят. А то получится что-то в духе "я не врач, но посмотреть могу".

— У вас уже есть страница в Instagram. Планируете осваивать другие социальные сети? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Член ОП рассказал, зачем нужен контроль за аккаунтами чиновников в соцсетях

— Нет, не планирую. Потому что это все очень трудоемко. Если вы посмотрите время размещения моих постов, вы поймете. Это время, которое от семьи оторвано.

— Как вы относитесь к мессенджерам? Общаетесь с коллегами в Telegram или каком-то другом мессенджере?

— Нет. Только смс.

— Как вы оцениваете эффективность этих инструментов, помогают ли они в работе?

— Instagram помогает, но это ведь личные коммуникации и они не должны подменять работу системы. А работа системы — это другие решения: это портал "Управляем вместе", который позволяет давать людям обратную связь. Они элементарно могут там пожаловаться на какие-то проблемы. Главное, это все можно потом технологизировать: куда жалоба упадет, к какому чиновнику, что он ответит — чтобы вовремя, в срок, качественно. Главное, чтобы проблема была решена, чтобы люди получили ответ и ответ был по делу.

— Как ваша семья отнеслась к смене места жительства? Скучают ли ваши близкие по Москве? Как дети пережили переход из московских школ в пермские? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Биография Максима Решетникова

— Сказать, что пережили, наверное, пока рано. Еще переживают, адаптируются. Непросто. К сожалению, на сегодняшний день именно моя семья в основном платит за все мои перемещения, переезды. На них приходится самая большая тяжесть. Мы же уже однажды возвращались в Пермь из Москвы. И это наше второе возвращение в Пермь. И одно дело переезжать, когда мы вдвоем и даже когда мы были вчетвером с маленькими детьми, которые только-только в садик пошли. А другое дело, когда школы, классы, коллективы, когда выдергивают ребенка. Мы и в Москве меняли школы. У меня две старшие дочки — школьницы, а маленькому сейчас год.

— В СМИ появлялась информация, что в свободное время вы катаетесь на велосипеде, играете в теннис и даже под руководством детей учитесь кататься на скейтборде.

— Это все было прекрасно. Прекрасное далеко. Все это осталось вместе со свободным временем где-то в прошлом году. Но задача — вернуться к этому ко всему.

— Но тогда, когда у вас еще было свободное время, каких успехов достигли в катании на скейтборде?

— Я на ровном асфальте держался. Даже получалось ехать!

— Но, наверное, пока хуже, чем у детей?

— Ну с детьми-то вообще никакого сравнения! Они на скейтборде — как живут. Но я отметил, что в Перми, по крайней мере весной, был недостаток ровного асфальта, где можно поездить на роликах, на скейтах. Но мне кажется, мы за этот сезон продвинулись с точки зрения ровного асфальта. И мест, где есть этот ровный асфальт и где можно покататься, стало значительно больше. И будем дальше продвигаться.