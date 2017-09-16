Каждый россиянин с уважением относится к труду военных, заявил Шойгу

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Каждый житель России с уважением относится к нелегкому труду военных, которые оттачивают свое мастерство на учениях и в реальной боевой обстановке. Об этом заявил в субботу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе награждения лауреатов фестиваля-конкурса "Армия России".

"Я абсолютно уверен в том, что каждый из нас с огромным уважением относится к труду военных. Сирия и операция там — это не единственное место, где наши военнослужащие оттачивают свое мастерство. Это безусловно возросшее кратно количество учений, безусловно, все то, что связано с внезапными проверками и задействованием полигонов почти на 90%. Все военнослужащие 80% времени проводят на полигонах", — сказал глава российского военного ведомства.

По его словам, большое количество российских офицеров, летчиков моряков сегодня проходят службу, защищая Родину от международного терроризма в Сирийской Арабской Республике, "каждый день совершая сотни вылетов и выполняя те задачи, которые не под силу другим".

"Поздравляю сегодня этих замечательных ребят, хотел бы пожелать, чтобы как можно больше времени мы тратили на учебу, тогда намного меньше будет в бою", — сказал Шойгу.

Церемония чествования победителей конкурса "Армия России" прошла на открытой сцене у здания Национального центра управления обороной РФ. Известные общественные деятели, артисты и спортсмены уже в четвертый раз чествуют лучших представителей военных профессий. Многие из них получили награды от руководства Минобороны России за успешное выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

В этом году на сцену поднялись лучшие военные полицейские, летчики, моряки, танкисты, подводники, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов. Их наградили в номинациях "Мужество и честь", "На страже Родины", "Орлиный глаз", "Броня крепка" и других.