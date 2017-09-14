Разоблачительный сайт о Навальном подвергся кибератаке

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сайт NavalnyLeaks подвергся DDOS-атаке спустя день после открытия, сообщил автор проекта, юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

На данный момент сайт недоступен. На своей странице в Facebook Ремесло назвал действия хакеров "лишним доказательством, что все написанное там о Навальном — правда".

В комментарии РИА Новости создатель NavalnyLeaks отметил, что атака мощная, источник нападения пока не установлен. "Сейчас принимаем меры, думаю, завтра сайт заработает", — сказал Ремесло.

На портале NavalnyLeaks в систематизированном виде представлены результаты расследований, посвященных деятельности Алексея Навального. Как пояснил Илья Ремесло, задача проекта — продемонстрировать, что "неудобные вопросы" к Навальному небезосновательны.

После запуска сайта сторонники Навального обращались к нему за комментариями в соцсетях, но "в ответ было молчание", рассказал Ремесло. "Сказать ему нечего", — отметил юрист.