Дуров назвал причину сбоя в работе Telegram

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сбои в работе мессенджера Telegram 13 сентября были вызваны резким повышением пользовательской активности, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, из строя вышел один из серверных кластеров Telegram, что привело к тому, что примерно 15% пользователей, которые в то время были в сети, столкнулись с трудностями при отправке и получении сообщений. Неполадки были частично устранены в 18.10 UTC (21.10 мск), но около 11% онлайн-пользователей все еще испытывали трудности при пользовании приложением. В 19.00 UTC проблема была полностью разрешена.

Неполадки затронули Германию, Ирак и ряд стран СНГ, в первую очередь Узбекистан, Россию, Украину, Казахстан и Белоруссию.

"Прежде всего, мы очень сожалеем о неудобствах, которые вызвал сбой. Упавший кластер работал без проблем в течение нескольких лет, поэтому я могу представить себе потрясение пользователей, пострадавших от вчерашнего сбоя", — говорит Дуров.

В среду пользователи Telegram сразу в нескольких странах жаловались на то, что сервис не работает или зависает при отправке сообщений.