ВЦИОМ верно спрогнозировал итоги выборов 10 сентября, выяснили социологи

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) верно спрогнозировали результаты региональных выборов 10 сентября, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В центре напомнили, что за три недели до выборов были составлены электоральные расчеты итогов голосования, они были опубликованы в начале сентября.

Самый точный прогноз оказался по голосованию в Севастополе. По расчетным данным, врио губернатора города Дмитрий Овсянников должен был набрать 69,5%, по предварительным данным ЦИК он набрал 71,1%. Прогнозировалось, что в Калининградской области врио главы региона Антон Алиханов наберет 76,6% голосов, ЦИК сообщил о 81,1%.

По расчетным данным врио губернатора Кировской области Игорь Васильев должен был набрать 58,3%, по предварительным данным ЦИК он одержал победу с результатом 64%. Ожидалось, что на выборах в Удмуртии секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов наберет 71,8%, по данным ЦИК он получил 78,2% голосов. Врио главы Томской области Сергей Жвачкин должен был набрать 54,1%, его результат стал 60,6% голосов.

Согласно электоральному расчету, врио главы Республики Мордовия Владимир Волков должен был получить 82,1% голосов, по данным ЦИК за него проголосовали 89,2% избирателей. В Марий Эл врио губернатора Александр Евстифеев должен был набрать 77,1%, по предварительным данным он победил с 88,3% голосов. Показатель Дмитрия Миронова на выборах в Ярославской области составлял 66,1%, по данным ЦИК он избран с результатом 79,3%. Николай Любимов на выборах в Рязанской области по данным экзитпола побеждал с 74,5% голосов, предварительные данные ЦИК — 80,2%.

"Разрыв между расчетными данными и фактическими результатами объясняется интенсивностью последнего этапа кампании. С учетом специфики календаря кампании самыми насыщенными и важными были последние две недели – конец августа и начало сентября. Это были дни финального рывка и исправления ошибок. ВЦИОМ проводил опрос в середине августа и на основе этих данных представлял электоральный расчет. Все кандидаты-победители смогли улучшить свой электоральный результат. Это свидетельство проактивной, а не инерционной стратегии их работы", — комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Социологи провели опросы 10-20 августа 2017 г. в Кировской, Калининградской, Томской, Ярославской областях, Республиках Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, городе Севастополе. Объем выборки в каждом из семи регионов составил 1600 человек, в Севастополе объем выборки – 1200 человек. Размер ошибки не превышает 3,5%. Экзитпол проходил в Рязанской области 10 сентября, было опрошено 6,8 тысяч человек.