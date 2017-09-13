В Петербурге около генконсульства США ликвидировали нелегальную парковку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 cен — РИА Новости. На месте нелегальной парковки у здания генконсульства США в Санкт-Петербурге появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Генеральное консульство США находится в центре Петербурга на Фурштатской улице.

"Там была нелегальная парковка. Вчера была нанесена разметка в виде зебры, которая соединила пешеходный проход между аллеями. Нельзя сказать, что мы ликвидировали парковку, ее там никогда не было. Сейчас там появился пешеходный переход и появилась возможность разворота", — рассказала собеседница агентства.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.