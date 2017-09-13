Жириновский прокомментировал высказывание Лебедева о девочке без рук

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Врачи должны информировать беременных женщин о здоровье будущих детей, чтобы они самостоятельно могли принять решение — рожать или нет, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя заявление своего сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева о девочке-инвалиде.

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". На его твит ответил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, написавший, что это "омерзительная позиция". Лебедев, в свою очередь, отметил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут".

"Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребенок будет здоровым. Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный, возьмите инвалида-ребенка из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим. Конечно, когда он родился, он должен жить", — заявил Жириновский журналистам в среду, комментируя заявления Лебедева.

"Но мы ведь понимаем, что патология идет во всем мире… Надо спасать человечество, в том числе, чтобы врачи могли определять и рекомендовать", — сказал он, добавив, что "все врачи во всем мире в состоянии сегодня определить, каким будет ребенок".

Жириновский также призвал молодых депутатов, недавно работающих в Госдуме, не переходить на личности и проявлять солидарность.

"На личности переходить не надо, борются политические партии, борются концепции, борются лозунги. И в этом плане я бы хотел предостеречь новых депутатов, которые только год отработали. Вы должны понять: у журналистов желание задать вам провокационный вопрос, вас поставить в неудобное положение. Не торопитесь давать вашу позицию. Прочтите, что сказал или выступил где-то депутат… А вы сразу лепите "омерзительно". Как "омерзительно"? Мы же здесь работаем в одном здании. Вы как будете смотреть друг другу в глаза, если вам чье-то интервью показалось омерзительным. Это не лексика политическая", — сказал он.